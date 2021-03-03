Первый после Путина: Михаилу Мишустину — 55

3 марта свой юбилей отмечает Михаил Мишустин — премьер-министр России. Ему исполняется 55 лет. Пост председателя правительства он занял в середине января 2020 года. До этого назначения Мишустин успел посвятить госслужбе более 20 лет: он возглавлял ФНС, Роснедвижимость и РосОЭЗ.



Однако его деятельность не всегда была связана с работой в кабмине. После института Мишустин какое-то время занимал пост главы правления Международного компьютерного клуба и даже выступал организатором Международного компьютерного форума.



У премьера есть ряд занимательных хобби, он играет на рояле, сочиняет частушки и эпиграммы. Интересный факт — Мишустину предписывают авторство над двумя песнями Григория Лепса, а именно «Зола» и «Настоящая женщина». Впрочем, сам премьера пока не признает своего участия в создании треков.



При этом свой юбилей Мишустин отмечает не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке. В данный момент он находится в Республике Алтай, одном из отстающих регионов, которые премьер обещал посетить лично.