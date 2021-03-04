Десятки погибших: протесты после путча в Мьянме

В Мьянме продолжаются протестные демонстрации после военного переворота, который произошел в стране в начале февраля. Акции жестко подавляются армией и сотрудниками силовых структур. В ходе последних столкновений силовиков и митингующих полицейские открыли огонь, что привело к гибели 38 человек. В ООН назвали прошедшую среду самым кровавым днем за все время протестов.



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что всего с 1 февраля погибли 54 человека. Кроме того, 1700 человек были задержаны, известно об аресте 29 журналистов. Бачелет подчеркнула, что число погибших может быть выше. В ООН призвали власти Мьянмы прекратить жесткое подавление мирных акций протеста.