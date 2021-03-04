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Баррикады во время протестов в Янгоне, 3 марта 2021 года Баррикады во время протестов в Янгоне, 3 марта 2021 года
Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года
Протестующие на земле во время стрельбы со стороны полиции для разгона акции в Мандалае, 3 марта 2021 года Протестующие на земле во время стрельбы со стороны полиции для разгона акции в Мандалае, 3 марта 2021 года
Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года
Полицейские во время акции протеста в Мандалае, 3 марта 2021 года Полицейские во время акции протеста в Мандалае, 3 марта 2021 года
Протестующие во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года Протестующие во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года
Похороны 19-летней участницы протестов, убитой силовиками в ходе акции в Мандалае, 4 марта 2021 года Похороны 19-летней участницы протестов, убитой силовиками в ходе акции в Мандалае, 4 марта 2021 года
Во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года
Военнослужащие во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Военнослужащие во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года
Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года
Учителя в национальных головных уборах во время демонстрации в Мандалае, 3 марта 2021 года Учителя в национальных головных уборах во время демонстрации в Мандалае, 3 марта 2021 года
Баррикады во время протестов в городе Кале, 2 марта 2021 года Баррикады во время протестов в городе Кале, 2 марта 2021 года
Стихийный мемориал на месте гибели участника протестов в Янгоне, 1 марта 2021 года Стихийный мемориал на месте гибели участника протестов в Янгоне, 1 марта 2021 года
Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года Применение слезоточивого газа во время протестов в Янгоне, 2 марта 2021 года
Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года Протестующие с самодельными щитами во время столкновений с полицией в Янгоне, 3 марта 2021 года
Во время протестов в Янгоне, 3 марта 2021 года Во время протестов в Янгоне, 3 марта 2021 года
Листовка с надписью &laquo;Позор тебе, диктатор, мы никогда тебя не простим&raquo; во время протестов в Янгоне, 1 марта 2021 года Листовка с надписью &laquo;Позор тебе, диктатор, мы никогда тебя не простим&raquo; во время протестов в Янгоне, 1 марта 2021 года

Десятки погибших: протесты после путча в Мьянме

В Мьянме продолжаются протестные демонстрации после военного переворота, который произошел в стране в начале февраля. Акции жестко подавляются армией и сотрудниками силовых структур. В ходе последних столкновений силовиков и митингующих полицейские открыли огонь, что привело к гибели 38 человек. В ООН назвали прошедшую среду самым кровавым днем за все время протестов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что всего с 1 февраля погибли 54 человека. Кроме того, 1700 человек были задержаны, известно об аресте 29 журналистов. Бачелет подчеркнула, что число погибших может быть выше. В ООН призвали власти Мьянмы прекратить жесткое подавление мирных акций протеста.
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