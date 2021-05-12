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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Пожарные Израиля на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года Сотрудники сил безопасности после обстрела израильского города Холон, 11 мая 2021 года
По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года По словам официальных лиц был нанесен ракетный удар по израильскому энергетическому трубопроводу недалеко от Ашкелона, 12 мая 2021 года
Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года Ракеты, выпущенные палестинскими боевиками по Израилю, 12 мая 2021 года
Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года Пожарные и молодежь осматривают разрушенные здания после израильских авиаударов в городе Газа, 12 мая 2021 года
Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года Сотрудник сил безопасности разговаривает с мужчиной на месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года На месте попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Холоне, 11 мая 2021 года
Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года Джейкоб Симона стоит у своей горящей машины во время столкновений между арабскими и еврейскими жителями в смешанном израильском городе Лод (Израиль), 11 мая 2021 года

Более 1000 ракет: последствия взаимных обстрелов Палестины и Израиля

Израиль и Палестина обменялись серией ракетных ударов по территориям друг друга. По данным армии еврейского государства, с начала обострения конфликта 10 мая со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет — 850 снарядов достигли израильской территории, а еще 200 разорвались на территории сектора.

Только за последние сутки боевики группировки ХАМАС, как заявляют в Тель-Авиве, в общей сложности отправили более 130 ракет в сторону Израиля. Основная часть снарядов была перехвачена системой ПРО «Железный купол», однако некоторые все же достигли цели. Местные СМИ сообщают о как минимум трех погибших на еврейской территории, количество раненых неизвестно. На фоне атак работа аэропорта в Тель-Авива была прервана, находившиеся в здании люди были эвакуированы.

При этом Израиль не оставил ракетные удары ХАМАС без ответа — военные атаковали ключевые военные объекты в секторе Газа. По предварительной информации, в результате спецоперации были ликвидированы несколько высокопоставленных представителей военной организации, а также разрушены склады с оружием. В Палестине объявили о гибели более 20 человек от атак Тель-Авива.

Последствия взаимных обстрелов Палестины и Израиля — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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