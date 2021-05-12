Более 1000 ракет: последствия взаимных обстрелов Палестины и Израиля

Израиль и Палестина обменялись серией ракетных ударов по территориям друг друга. По данным армии еврейского государства, с начала обострения конфликта 10 мая со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет — 850 снарядов достигли израильской территории, а еще 200 разорвались на территории сектора.



Только за последние сутки боевики группировки ХАМАС, как заявляют в Тель-Авиве, в общей сложности отправили более 130 ракет в сторону Израиля. Основная часть снарядов была перехвачена системой ПРО «Железный купол», однако некоторые все же достигли цели. Местные СМИ сообщают о как минимум трех погибших на еврейской территории, количество раненых неизвестно. На фоне атак работа аэропорта в Тель-Авива была прервана, находившиеся в здании люди были эвакуированы.



При этом Израиль не оставил ракетные удары ХАМАС без ответа — военные атаковали ключевые военные объекты в секторе Газа. По предварительной информации, в результате спецоперации были ликвидированы несколько высокопоставленных представителей военной организации, а также разрушены склады с оружием. В Палестине объявили о гибели более 20 человек от атак Тель-Авива.



Последствия взаимных обстрелов Палестины и Израиля — в фотогалерее «Газеты.Ru».