Как российские дипломаты покидают Чехию

Первая группа российских дипломатов покидает Чехию после решения властей республики о сокращении числа сотрудников посольства РФ в Праге. 54 дипломата вместе с членами своих семей отправились на родину спецбортом Ил-96 летного отряда «Россия». Вторая группа россиян покинет Чехию в понедельник, 31 мая. После этого в российском посольстве останется всего 7 дипломатов.



Российско-чешские отношения испортились в апреле этого года, после того как власти Чехии заявили, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.



Тогда же чешские власти заявили о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Москва обвинения отвергает и считает их необоснованными. В качестве ответной меры власти России объявили 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.



Дипломатический скандал, в частности, привел к тому, что правительство России утвердило перечень недружественных стран, включив в него Чехию.



Как российские дипломаты покидают Чехию — в фоторепортаже «Газеты.Ru».