Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года
Протесты в Белфасте, 8 апреля 2021 года Протесты в Белфасте, 8 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 8 апреля 2021 года
Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года Во время беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 7 апреля 2021 года
Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 5 апреля 2021 года Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 5 апреля 2021 года
Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 5 апреля 2021 года Последствия беспорядков в Белфасте, Северная Ирландия, 5 апреля 2021 года

Сгоревшие машины и десятки раненых: последствия беспорядков в Северной Ирландии

На улицах Белфаста в Северной Ирландии уже несколько дней продолжаются столкновения и беспорядки, в которых участвуют националисты, сторонники британского правительства и члены профсоюзов. Полиция применяет водометы для разгона протестующих, сами демонстранты поджигают автобусы и используют бутылки с зажигательной смесью против сотрудников правоохранительных служб. В результате беспорядков пострадали уже десятки человек.

В этот раз волну насилия и погромов в Северной Ирландии подняли вовсе не сторонники отделения региона от Великобритании. Наоборот, протест вспыхнул в протестантских районах, где проживают преимущественно лояльно настроенные к Лондону ирландцы.

Что происходит в Северной Ирландии — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Скопировать ссылку