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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во время трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, 11 января 2021 года

Путин встретился с Пашиняном и Алиевым

В Москве прошли трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На сайте Кремля уточняется, что встреча состоялась по инициативе российского президента.

При встрече Путин обнялся поочередно с Алиевым и Пашиняном, они, в свою очередь, кивнули друг другу. Переговоры прошли за закрытыми дверями.
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