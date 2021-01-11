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Путин встретился с Пашиняном и Алиевым
В Москве прошли трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. На сайте Кремля уточняется, что встреча состоялась по инициативе российского президента.
При встрече Путин обнялся поочередно с Алиевым и Пашиняном, они, в свою очередь, кивнули друг другу. Переговоры прошли за закрытыми дверями.
При встрече Путин обнялся поочередно с Алиевым и Пашиняном, они, в свою очередь, кивнули друг другу. Переговоры прошли за закрытыми дверями.