Сотни раненых: что происходит в Иерусалиме

Израиль и Палестина снова обменялись военными ударами. Началом новой фазы конфликта послужило решение суда выселить палестинцев в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, передав их собственность израильским семьям. Это, как отмечают в ООН, противоречит международному праву, но не логике властей Израиля. Решение суда силовики стали исполнять в начале мая, чем возмутили арабов и вызвали протесты.



Но на новый уровень негодование мусульман Иерусалима вышло 7 мая. Силы безопасности Израиля начали операцию рядом с мечетью аль-Акса Операция на Храмовой горе в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Не обошлось без применения резиновых пуль и слезоточивого газа, и это уже привело к тому, что пострадали более 300 человек. В беспорядках досталось как самим правоохранителям (от камней и других подручных инструментов), так и палестинцев. В итоге начались ракетные перестрелки ХАМАСА и ЦАХАЛ, где жертвами оказались и дети.



Ситуация в Иерусалиме — в фотогалерее «Газеты.Ru».