Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Количество посетителей спортзалов сократилось на 5 млн человек... 10:12
Солистка «Вороваек» после комы поедет на гастроли 10:05
В Ижевске 24-летний мужчина высылал интимные фото маленькой... 10:05
Опубликован новый портрет датского принца Хенрика по случаю его... 10:03
Неврологи нашли извилину, влияющую на развитие деменции 10:02
Хавбек ЦСКА Карраскаль заявил, что на тренировках обводит... 10:02
«Ъ»: власти Москвы намерены получить доступ к камерам... 10:01
ЕС может ввести санкции против патриарха Кирилла 10:00
В бундестаге потребовали выслать посла Украины... 10:00
Нефтебаза загорелась в Макеевке в ДНР из-за взрыва 09:59
Фото

Умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

В возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич — первый руководитель независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений. В апреле здоровье политика ухудшилось после перенесенного коронавируса. Какое-то время он провел в реанимации.

Станислав Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске в семье учителей. С 1991 по 1994 год он занимал должность председателя Верховного Совета Белоруссии.

В роли главы республики Шушкевич вместе с премьер-министром Вячеславом Кебичем подписал Беловежские соглашения, которые положили конец существованию СССР.

Во время протестов в Белоруссии 2020 года, вызванных несогласием белорусов с результатами выборов президента, Шушкевич активно критиковал действия нынешнего главы государства Александра Лукашенко. Шушкевич обвинил президента в незаконном удержании власти и призвал его подать в отставку.

С 2021 года в новых учебниках по истории Белоруссии для 11-го класса имя Станислава Шушкевича не упоминается.

Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 70-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 70-й день
Россия дала ответ на санкции. Западным компаниям могут запретить работу в стране
Путин подписал указ об ответных мерах на западные санкции
«Подхватить ступень вертолетом это одно, совсем другое — уложить ее аккуратно»
Космический эксперт Пушкин рассказал, зачем спасать ракетные ступени вертолетом
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Зампред ЦК КПРФ Афонин заявил, что Шушкевич войдет в историю как «разрушитель могучего государства»
В армии Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
Володин назвал специальную военную операцию битвой добра со злом
Новости
Доллар на торгах опускался ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Джастин Бибер пожаловался на нервный срыв в браке
Глава ЕК заявила, что Евросоюз 4 мая представит 6-й пакет антироссийских санкций
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 26-летнего российского хоккеиста Шарова
В Пентагоне считают уязвимой свою логистику на Тихом океане
В Госдуме предложили нефтяникам дать новые налоговые льготы
Количество посетителей спортзалов сократилось на 5 млн человек за год
Все новости
«Выпускной вечер моей дочери стоит как однушка в Подмосковье»
Бухгалтер из Москвы рассказала о непомерных тратах на выпускные в школе и детском саду
Глава Хорватии пообещал не пустить скандинавов в НАТО. Но не все зависит от него
Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В Приднестровье заявили, что Украина готовила теракт с помощью дрона
В Приднестровье сообщили о предотвращении теракта с использованием дрона
«США боялись снабжать Украину тяжелым оружием из-за коррупции»
Аналитики SIPRI рассказали, какое оружие закупали Россия и Украина перед конфликтом
«Бурятский перевал Дятлова». Что погубило тургруппу Людмилы Коровиной
Заслуженный спасатель РФ назвал некомпетентность причиной гибели тургруппы Коровиной
Веб-приложения российских банков «прокачают» в обход App Store. Но есть нюанс
Глава Smart Engines Арлазаров рассказал о российском аналоге Face ID для iPhone
«Позолоченный век»: как прошел Met Gala 2022
«Я знаю, что значит всегда быть на виду»: интервью с певицей Софи Кальчевой
Певица Софи Кальчева рассказала, почему отказалась выйти замуж за Баскова
«Если бы Путин открыл дверь»: папа Римский Франциск хочет поехать в Москву
Папа Римский считает, что спецоперацию на Украине мог спровоцировать «лай НАТО в дверь России»
«Голые» наряды, мужчины в корсетах и мучения Кардашьян: как прошел Met Gala 2022
Лучшие и худшие наряды гостей бала Института костюма
«Будут работать под шумок». Уйдут ли из России крупнейшие перевозчики
Аналитики усомнились в полном уходе логистической компании Maersk из России
Усиленная защита: контроль за использованием персональных данных могут ужесточить
В Госдуме предложили улучшить защиту персональных данных россиян
«Антиисторические заявления»: МИД России ответил на критику слов Лаврова о евреях и Гитлере
В МИД России назвали «антиисторическими» заявления министра иностранных дел Израиля Лапида

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+