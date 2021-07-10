Колючая проволока и бетон: как разные страны отгораживаются от соседей

Литва начинает строить заградительное сооружение на границе с Белоруссией. Власти страны рассчитывают остановить поток нелегальных мигрантов, которые начали массово приезжать из Белоруссии с начала июня.



Стоимость строительства оценивается в €41 млн. Как показывает практика, ограждения для борьбы нелегальной миграцией предпочитают достраивать до конца. «Газета.Ru» собрала фото самых известных стен, разделяющих государства.