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Пока «стена» на границе Литвы и Белоруссии будет представлять из себя лишь проволочное ограждение, которое растянется почти на всю длину литовско-белорусской границы &mdash; 550 из 678,8 км. При этом глава литовского МВД Агне Билотайте утверждает, что к колючей проволоке со временем присоединится и полноценный забор. К слову, это не первая стена, которую власти Литвы захотели воздвигнуть на своих границах &mdash; в 2017 году литовцы построили систему ограждений длиной 135 км на границе с Калининградской областью России Пока «стена» на границе Литвы и Белоруссии будет представлять из себя лишь проволочное ограждение, которое растянется почти на всю длину литовско-белорусской границы &mdash; 550 из 678,8 км. При этом глава литовского МВД Агне Билотайте утверждает, что к колючей проволоке со временем присоединится и полноценный забор. К слову, это не первая стена, которую власти Литвы захотели воздвигнуть на своих границах &mdash; в 2017 году литовцы построили систему ограждений длиной 135 км на границе с Калининградской областью России
Украина тоже отгораживается от РФ стенами &mdash; еще в 2014 году власти страны выступили с амбициозным и дорогостоящим (более $25 млн) проектом «Европейского вала» &mdash; односторонней инициативы по сооружению барьера на границе с Россией протяженностью свыше 2000 км, который, по словам его инициатора Арсения Яценюка, должен был обеспечить безопасность «не только Украины, но и всей Европы». Изначально этот проект должны были сдать еще в 2018 году, однако сроки завершения работ неоднократно переносились. По последним данным, представленным Госпогранслужбой Украины в мае этого года, стена построена лишь на 51,4% Украина тоже отгораживается от РФ стенами &mdash; еще в 2014 году власти страны выступили с амбициозным и дорогостоящим (более $25 млн) проектом «Европейского вала» &mdash; односторонней инициативы по сооружению барьера на границе с Россией протяженностью свыше 2000 км, который, по словам его инициатора Арсения Яценюка, должен был обеспечить безопасность «не только Украины, но и всей Европы». Изначально этот проект должны были сдать еще в 2018 году, однако сроки завершения работ неоднократно переносились. По последним данным, представленным Госпогранслужбой Украины в мае этого года, стена построена лишь на 51,4%
Строительство американо-мексиканского барьера &mdash; системы заграждений вдоль границы США и Мексики протяженностью 1078 км &mdash; началось еще при президенте Клинтоне. Большая часть стены была возведена при Джордже Буше после 2006 года. Но настоящую всемирную известность эта стена обрела благодаря экс-президенту США Дональду Трампу, который обещал соорудить стену вдоль всей сухопутной границы Мексики и США, длина которой составляет свыше 3 тыс. км и заставить Мехико платить за нее. Этим обещания не суждено было сбыться. Перед уходом с поста Трамп утверждал, что ему удалось построить 720 км стены, то есть меньше половины. Джо Байден после прихода к власти остановил финансирование объекта Строительство американо-мексиканского барьера &mdash; системы заграждений вдоль границы США и Мексики протяженностью 1078 км &mdash; началось еще при президенте Клинтоне. Большая часть стены была возведена при Джордже Буше после 2006 года. Но настоящую всемирную известность эта стена обрела благодаря экс-президенту США Дональду Трампу, который обещал соорудить стену вдоль всей сухопутной границы Мексики и США, длина которой составляет свыше 3 тыс. км и заставить Мехико платить за нее. Этим обещания не суждено было сбыться. Перед уходом с поста Трамп утверждал, что ему удалось построить 720 км стены, то есть меньше половины. Джо Байден после прихода к власти остановил финансирование объекта
Начавшийся в Европе в 2015 году из-за огромного наплыва беженцев и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, а также из Северной Африки и Южной Азии кризис создал серьезную проблему для стран Евросоюза, которые оказались не готовы к их приему, и подтолкнул многие из них к сооружению стен на границах. Самой успешной страной в этом отношении оказалась Венгрия, которая еще в 2015 году решила соорудить ограждения на границе с Сербией, а также Румынией и Хорватией. А еще два года спустя Будапешт решил укрепить отдельные участки своей границы вторым дополнительным забором Начавшийся в Европе в 2015 году из-за огромного наплыва беженцев и нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, а также из Северной Африки и Южной Азии кризис создал серьезную проблему для стран Евросоюза, которые оказались не готовы к их приему, и подтолкнул многие из них к сооружению стен на границах. Самой успешной страной в этом отношении оказалась Венгрия, которая еще в 2015 году решила соорудить ограждения на границе с Сербией, а также Румынией и Хорватией. А еще два года спустя Будапешт решил укрепить отдельные участки своей границы вторым дополнительным забором
Из тех же соображений еще в 2012 году Греция отгородилась стеной от Турции. Однако, как выяснилось впоследствии, тех укреплений было недостаточно. Хотя из-за коронавирусных ограничений поток нелегалов значительно ослабел, в 2020 году Греция решила увеличить изначальный участок стены более чем в три раза. А также усилить всю границу (общей протяженностью 192 километра) дополнительными камерами наблюдения и передвижными сиренами для отпугивания мигрантов Из тех же соображений еще в 2012 году Греция отгородилась стеной от Турции. Однако, как выяснилось впоследствии, тех укреплений было недостаточно. Хотя из-за коронавирусных ограничений поток нелегалов значительно ослабел, в 2020 году Греция решила увеличить изначальный участок стены более чем в три раза. А также усилить всю границу (общей протяженностью 192 километра) дополнительными камерами наблюдения и передвижными сиренами для отпугивания мигрантов
Еще одно известное сооружение, воздвигнутое для защиты от нелегальной эмиграции, &mdash; стена вокруг испанских городов-анклавов в Марокко &mdash; Сеуте и Мелилье. Стену длиной более 8 км и высотой в шесть метров построили еще 28 лет назад, однако свои функции она исправно выполняет до сих пор. Правда, не всегда успешно Еще одно известное сооружение, воздвигнутое для защиты от нелегальной эмиграции, &mdash; стена вокруг испанских городов-анклавов в Марокко &mdash; Сеуте и Мелилье. Стену длиной более 8 км и высотой в шесть метров построили еще 28 лет назад, однако свои функции она исправно выполняет до сих пор. Правда, не всегда успешно
Совсем иное предназначение у стены, которую в прошлом году Китай решил построить на границе с Мьянмой. Сооружение, представляющее собой металлический забор из секций 2 на 3 метра, будет оснащен колючей проволокой, электрическим током, камерами слежения с датчиками инфракрасного излучения, а также динамиками, которые будут голосом предупреждать о приближении к стене на слишком близкое расстояние. <br><br>В СМИ отмечают, что эта стена не только не позволит китайским гражданам продолжать свободно пересекать границу и вести бизнес в Мьянме, как это делают сейчас многие из них, но также лишит диссидентов возможности бежать из Китая Совсем иное предназначение у стены, которую в прошлом году Китай решил построить на границе с Мьянмой. Сооружение, представляющее собой металлический забор из секций 2 на 3 метра, будет оснащен колючей проволокой, электрическим током, камерами слежения с датчиками инфракрасного излучения, а также динамиками, которые будут голосом предупреждать о приближении к стене на слишком близкое расстояние. <br><br>В СМИ отмечают, что эта стена не только не позволит китайским гражданам продолжать свободно пересекать границу и вести бизнес в Мьянме, как это делают сейчас многие из них, но также лишит диссидентов возможности бежать из Китая
Стена между Израилем и Палестиной или Израильский разделительный барьер отделяет Израиль от Западного берега Иордана. Протяженность этого сооружения составляет более 700 км. Стена защищена полосой отчуждения и пограничным контролем. Целью возведения этого барьера было оградить мирное население от атак смертников и обстрелов. Суд в Гааге признал его нарушающим международное право Стена между Израилем и Палестиной или Израильский разделительный барьер отделяет Израиль от Западного берега Иордана. Протяженность этого сооружения составляет более 700 км. Стена защищена полосой отчуждения и пограничным контролем. Целью возведения этого барьера было оградить мирное население от атак смертников и обстрелов. Суд в Гааге признал его нарушающим международное право
Стена между Ирландией и Северной Ирландией, также известная как «стена мира», была возведена между простестантским и католическим районами западного Белфаста. Сооружение было возведено с расчетом, чтобы противоборствующие стороны не смогут прицельно стрелять друг в друга, метать гранаты и бутылки с зажигательной смесью Стена между Ирландией и Северной Ирландией, также известная как «стена мира», была возведена между простестантским и католическим районами западного Белфаста. Сооружение было возведено с расчетом, чтобы противоборствующие стороны не смогут прицельно стрелять друг в друга, метать гранаты и бутылки с зажигательной смесью
В столице Республики Кипр и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра Никосии в 2004 году была открыта центральная улица Ледра — это буферная зона шириной в несколько метров. По сути это обыкновенный бетонный барьер, который проходит прямо по старой части города и разделяет греческую и турецкую части города В столице Республики Кипр и так называемой Турецкой Республики Северного Кипра Никосии в 2004 году была открыта центральная улица Ледра — это буферная зона шириной в несколько метров. По сути это обыкновенный бетонный барьер, который проходит прямо по старой части города и разделяет греческую и турецкую части города
Стена между Южной Кореей и КНДР была построена по инициативе Сеула. Ее закончили возводить в 1979 году. Это сооружение протяженностью более 240 км, которое разрывается только в районе деревни Пханмунджом, где находится погранпереход на границе между КНДР и Республикой Корея Стена между Южной Кореей и КНДР была построена по инициативе Сеула. Ее закончили возводить в 1979 году. Это сооружение протяженностью более 240 км, которое разрывается только в районе деревни Пханмунджом, где находится погранпереход на границе между КНДР и Республикой Корея
Стена между Пакистаном и Индией была возведена в 2004 году. Это барьер в 547 км, расположенный на фактической границе с Пакистаном в Кашмире. Он оснащен колючей проволокой, тепловизорами, приборами ночного видения и датчиками. Он был построен, чтобы не допустить проникновения сепаратистских боевиков, осуществляющих террористические атаки на гражданских лиц и военные объекты Стена между Пакистаном и Индией была возведена в 2004 году. Это барьер в 547 км, расположенный на фактической границе с Пакистаном в Кашмире. Он оснащен колючей проволокой, тепловизорами, приборами ночного видения и датчиками. Он был построен, чтобы не допустить проникновения сепаратистских боевиков, осуществляющих террористические атаки на гражданских лиц и военные объекты

Колючая проволока и бетон: как разные страны отгораживаются от соседей

Литва начинает строить заградительное сооружение на границе с Белоруссией. Власти страны рассчитывают остановить поток нелегальных мигрантов, которые начали массово приезжать из Белоруссии с начала июня.

Стоимость строительства оценивается в €41 млн. Как показывает практика, ограждения для борьбы нелегальной миграцией предпочитают достраивать до конца. «Газета.Ru» собрала фото самых известных стен, разделяющих государства.
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