Улетел, но обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом

Действующий президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации своего преемника Джо Байдена. Из центра Вашингтона американский лидер долетел на вертолете до военной базы Эндрюс, где выступил с прощальной речью.



Несмотря на ожесточенную политическую борьбу, которой сопровождались президентские выборы, а также дальнейшие события в виде обвинения в фальсификации голосования, Трамп пожелал новой администрации успехов и удачи. Однако в заключении пообещал, что «тем или иным способом» вернется в Белый дом.



В честь уходящего президента над базой раздался 21 залп из артиллерийских орудий, а затем Трамп в последний раз сел на президентский борт номер один, отправившись в город Палм-Бич во Флориде. К слову, по данным американских СМИ, своему преемнику Байдену он оставил небольшое послание в Овальном кабинете Белого дома — его содержание неизвестно.