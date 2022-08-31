31 августа 2022, 00:56
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Умер Михаил Горбачев. Каким мы его запомним
На 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве скончался Михаил Горбачев, последний генсек ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира. Политика похоронят в родовом захоронении на Новодевичьем кладбище — рядом с супругой Раисой Максимовной.
При Горбачеве началась и закончилась Перестройка и завершилась эпоха Холодной войны. Его хвалили (и ненавидели) за развал СССР, за реформы, за гласность и свободу слова, за вывод советских войск из Афганистана, за падение Берлинской стены, за дружбу с Бушем-старшим и съемки в рекламе Pizza Hut и Louis Vuitton.
«Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с верой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы – наследники великой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни», — писал он 25 декабря 1991 года в заявлении об отставке.
Архивные кадры с Горбачевым, который прожил дольше всех руководителей в истории России, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Михаил Горбачев и Раиса Горбачева незадолго до свадьбы. 1953-1954 гг.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент СССР Михаил Горбачев на целинной земле во время рабочего визита Горбачева в Казахстан, 1991 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с польскими детьми после митинга дружбы в Вавельском замке, Варшава, 1988 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с семьей на даче, 1989 год
Главы СССР и ГДР Михаил Горбачев и Эрих Хонеккер во время встречи в Восточном Берлине, 1986 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с рабочими завода имени И.А.Лихачева, Москва, 1985 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган во время официального визита Михаила Горбачева в США, 1987 год
Глава СССР Михаил Горбачев обнимается с Фиделем Кастро во время своей первой поездки в Кубу, 1989 год
Михаил Горбачев с супругой Раисой в автомобиле марки «Пежо» во время посещения автомобильного завода в городе Пуасси, Франция, 1985 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на траурной церемонии похорон председателя президиума Верховного Совета СССР Константина Черненко, 1985 год
Вице-президент США Джордж Буш-старший, президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев на острове Гавернорс-Айленд в Нью-Йоркской бухте, 1988 год
Михаил Горбачев с женой Раисой во время экскурсии по Великой Китайской стене в Пекине, Китай, 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время торжественного открытия международного театрализованного праздника «Дружат дети всей планеты!» во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» имени Владимира Ильича Ленина, Гурзуф, Крымская область, 1985 год
Член Политбюро ЦК КПСС Борис Ельцин и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, 1989 год
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев (в центе на первом плане), его супруга Раиса Максимовна и участники немецкой рок-группы «Скорпионз» во время встречи в пятом зале первого корпуса Кремля. Рок-музыканты, прибывшие в Москву по приглашению М. С. Горбачева и благодаря содействию Центра Стаса Намина и германской газеты «Бильд» после записи песни «Ветер перемен» на русском языке, подарили чеки на 100 000 немецких марок на благотворительные цели. Москва, 1991 год
Михаил Горбачев с девушками в румынской национальной одежде во время визита в Бухарест, Румыния, 1987 год
Президент СССР Михаил Горбачев (в центре) вместе с канцлером ФРГ Гельмутом Колем (справа) и министром иностранных дел Гансом-Дитрихом Геншером за столом в саду гостевого дома в Арчизе, 1990 год
Президент СССР Михаил Горбачев и канцлер ФРГ Гельмут Коль на полях села Ивановское, Ставрополь, 1990 год
Президент Джордж Буш и президент СССР Михаил Горбачев на поле для гольфа в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд, 1990 год
Лидер Ливийской революции Муаммар Каддафи и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи, 1985 год
Президент СССР Михаил Горбачев смотрит на часы перед началом двусторонних переговоров с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер в резиденции советского посла в Париже, 1990 год
Михаил Горбачев во время празднования Дня международной солидарности трудящихся в Москве, 1989 год
Президент СССР Михаил Горбачев во время выступления в Сан-Франциско, понедельник, 1990 год
Президент СССР Михаил Горбачев вручает президенту США Джорджу Бушу (справа) дружеский шарж советского художника, Хельсинки, 1990 год
Народный депутат СССР Анатолий Собчак и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, 1989 год
Михаил Горбачев на презентации своей книги «Жизнь и реформы» в фирменном магазине издательства «Молодая гвардия, 1996 год
Михаил Горбачев приветствует китайского школьника во время визита в КНР, 1989 год
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев беседует с Федеральным канцлером ФРГ Гельмутом Колем (крайний справа) во время официального визита в ФРГ, 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с жителями Вильнюса, Литовская ССР, 1990 год
Михаил Горбачев пьет чай во время своего выступления в Гилдхолл, Лондон, 1989 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время визита в США, 1988 год
Президент СССР Михаил Горбачев беседует с участниками маневров Одесского военного округа, 1990 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (второй справа) и первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин (слева) в гостях у московской семьи, 1985 год
Бывший президент США Рональд Рейган и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев во время встречи на ранчо в Санта-Барбаре, штат Калифорния, май 1992 года
Во время официального визита Михаила Горбачева в Испанию, 1990 год
В 1997 году Михаил Горбачев согласился сняться в рекламе Pizza Hut. В рекламном ролике американской пиццы политик появляется вместе со своей внучкой, но не произносит ни слова. Реклама заканчивается словами «За Горбачева!»
Президент России Владимир Путин и бывший президент СССР Михаил Горбачев на торжественном приёме в Большом Кремлевском дворце, 2002 год
Михаил и Раиса Горбачевы в Красноярском крае, 1988 год
Первый президент СССР Михаил Горбачев и глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева перед началом конференции, приуроченной к 80-летию Горбачева, 2011 год
Первый президент СССР Михаил Горбачев во время презентации своей книги «Наедине с собой» в книжном магазине «Москва» на Воздвиженке, 2012 год