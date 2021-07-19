19 июля 2021, 17:22 Фоторепортажи «Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко

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Мэр Киева и профессиональный боксер Виталий Кличко отмечает сегодня 50 лет. Он родился в Киргизской ССР, пожил в разных частях Советского Союза, а с 1984 года семья Кличко обосновалась на Украине.



Раньше о Кличко говорили исключительно как о спортсмене. За 30-летнюю карьеру он шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, трижды выигрывал первенство Украины по боксу, становился интернациональным чемпионом по версиям WBO и WBA.



О Виталии Кличко как о политике широко заговорили в 2014 году, когда он стал мэром Киева, однако его политическая карьера началась задолго до этого. Еще в 2005 году он стал советников президента Виктора Ющенко, а в 206-м стал штатным советником главы Украины. Баллотировался и на посты главы столицы, и в депутаты Киевсовета, возглавлял группу депутатов имени самого себя. А с 2010 года возглавил партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы).



Однако чаще всего внимание Кличко обращает на себя внимание журналистов (в том числе российских) не своими инициативами на посту мэра Киева, а оговорками или странными заявлениями. Некоторые из них — в подборке «Газеты.Ru».