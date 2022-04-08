Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
ЕС принял новые санкции против России 12:18
Посла Польши вызвали в МИД РФ 12:17
Вдова Грачевского трогательно поздравила их сына с днем рождения 12:16
Мировые цены на продукты в марте стали максимальными... 12:14
Знакомая рассказала о школьнице, на которую учителя заявили... 12:14
Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых 12:14
Лукашенко пообещал всегда быть с Россией 12:13
Федерация санного спорта отстояла право россиян на участие... 12:11
Назван напиток, который поможет избавиться от заложенности носа 12:07
Археологи обнаружили в Чили древнее поселение, разрушенное цунами 12:06
Фото

В Москве прощаются с Владимиром Жириновским

В Москве проходят похороны экс-лидера ЛПДР Владимира Жириновского. Утром в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание. Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским простить его.

Он призвал всех, у кого были конфликты с Жириновским, простить его.

Всех желающих на отпевание не пропускали. Среди прочих цветы к гробу Жириновского возложил его однопартиец по ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. На церемонии также присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и и.о. главы фракции ЛДПР в Думе Леонид Слуцкий.

После отпевания тело Жириновского привезли в Дом Союзов. Перед зданием собралась огромная очередь из желающих попрощаться с политиком.

В Доме Союзов гроб с Жириновским выставили в Колонном зале. Перед ним на подушечках разложили награды политика, как когда-то хотел сам Жириновский. На прощание в Дом союзов приехал лично президент России Владимир Путин. Он возложил цветы, перекрестился и постоял в молчании у гроба.

Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 44-й день
Онлайн-трансляция 44-го дня российской военной операции на Украине
Как в Москву доставляют раненых бойцов с Донбасса
Кардиохирург Лищук рассказал о новых схемах спасения военных с тяжелыми ранениями
«Важно быть счастливым здесь и сейчас, ведь завтра может уже не быть»
Певица Зара рассказала о своем перфекционизме и важности умения жить сегодняшним днем
ЕС принял новые санкции против России
Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых
В ДНР заявили о ракетном ударе «Точкой-У» по Краматорску
Лукашенко пообещал всегда быть с Россией
Новости
Посла Польши вызвали в МИД РФ
Вдова Грачевского трогательно поздравила их сына с днем рождения
Мировые цены на продукты в марте стали максимальными за 32 года
Знакомая рассказала о школьнице, на которую учителя заявили в полицию из-за фотошопа с Гитлером
Федерация санного спорта отстояла право россиян на участие в зарубежных соревнованиях
Назван напиток, который поможет избавиться от заложенности носа
Археологи обнаружили в Чили древнее поселение, разрушенное цунами
Все новости
«Дополнительный источник дохода». К чему приведет легализация майнинга в России
В Госдуму внесут законопроект о легализации майнинга
Какие санкции США сняли с России
Минфин США вывел из-под санкций интернет-оборудование
От золота Олимпиады до дружбы с Гитлером и Голливуда: что нужно знать о фигуристке Соне Хени
110 лет назад родилась трехкратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Соня Хени
Чем опасна анемия для будущих мам
Акушер-гинеколог рассказал, что означает диагноз «железодефицитная анемия»
«Закупаем вагонами на склад». Как мошенники маскируются под продавцов офисной бумаги
ИБ-эксперт Дворянский рассказал, почему в интернете стало опасно покупать бумагу
Теракт в Тель-Авиве. Есть погибшие и пострадавшие
KAH: при стрельбе в центре Тель-Авива пострадали 16 человек
Кадры с места теракта со стрельбой в центре Тель-Авива
«Будем точно знать уже в мае». Новак убежден, что ЕС будет платить за газ рублями
Новак выразил уверенность, что российский газ начнут оплачивать рублями
Второй случай в истории. Генассамблея ООН приостановила участие России в СПЧ
За приостановку участия России в СПЧ ООН проголосовали 93 страны
«Ядерная ракетная программа США тотально отстала от России»
В Пентагоне рассказали, когда баллистическая ракета LGM-35A Sentinel заменит Minuteman III
«Никакого Карабаха не будет»: что в Баку намерены вписать в мирный договор с Ереваном
Азербайджанский депутат рассказал о возможных пунктах в будущем мирном соглашении с Арменией
Что может случиться, если ваш автомобиль пробивается по «черным» базам
Эксперты рассказали, что грозит владельцу машины, данные которой слили в даркнет
«НАТО надо вызвать доктора»: пойдет ли альянс на разрыв договора с Россией
Джабаров назвал глупостью слова главы МИД Британии о «смерти» Основополагающего акта Россия-НАТО

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+