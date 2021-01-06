Удовольствие растет: как вычислить будущего алкоголика

Получаемое от алкоголя удовольствие повышает риск развития алкоголизма в будущем, предупреждают специалисты Чикагского университета. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Psychiatry.

В 2004-2006 годах исследователи пригласили 190 добровольцев, которым на тот момент было около 20 лет. Все испытуемые имели проблемы с алкоголем разной степени тяжести. Ученые проанализировали их ощущения и эмоции при потреблении алкоголя, предложив им выпивку прямо в лаборатории, затем повторно через пять и десять лет. Ежегодно исследователи опрашивали испытуемых, сколько и как часто они пьют, чтобы проследить изменения алкогольной зависимости.

Как и предполагалось, чем более приятным участники считали употребление алкогольных напитков, тем выше со временем была вероятность развития тяжелой алкогольной зависимости.

Более того, при повторном тестировании через 10 лет те, кто стали алкоголиками, испытывали наибольшее удовлетворение от стимуляции алкоголем, и уровень удовольствия повышался по сравнению с первоначальными результатами — какая-либо толерантность к эффектам от алкоголя не вырабатывалась.

Эти результаты показывают, что люди, у которых развивается алкоголизм, скорее всего, более чувствительны к воздействию алкоголя — то есть, они изначально имеют более выраженную положительную реакцию, а не привыкают к алкоголю постепенно, считают авторы работы.

«Предварительные исследования изучали реакцию молодых пьющих людей на алкоголь и фокусировались в первую очередь на отрицательных эффектах, — говорит ведущий автор исследования психиатр Андреа Кинг. — Мысль о том, что алкоголикам со временем перестает нравиться воздействие алкоголя, основана на сообщениях о пациентах, лечащихся от алкоголизма. Но только тестируя одних и тех же людей в течение значительного количества времени, можно увидеть, меняется ли реакция на алкоголь в длительной перспективе».

Таким образом, более выраженные положительные ощущения при употреблении алкоголя в молодости могут говорить о повышенном риске развития алкоголизма в будущем, заключают исследователи.

«Интенсивность приятных ощущений растет с течением времени и не уменьшается у людей, которые пьют больше алкоголя, — отмечает Кинг. — Это говорит нам о том, что более высокая чувствительность к приятным эффектам алкоголя подвергает таких людей более высокому риску развития зависимости. Все это вписывается в картину постоянного стремления к удовольствию, что со временем увеличивает вероятность привыкания к чрезмерному употреблению алкоголя. Считалось, что алкоголикам нужно больше пить, чтобы в конце концов получить желаемый эффект, но наши данные не подтверждают это. Алкоголики получают удовольствие уже на ранних стадиях опьянения, и это, похоже, побуждает их пить больше».

Хотя выводы могут показаться очевидными, на самом деле они противоречат большинству современных теорий о механизмах развития зависимости.

«Результаты говорят в пользу теории стимулирующей сенсибилизации, — поясняет Кинг. — В ответ на стандартную дозу алкоголя в лаборатории количество желающих получить еще одну значительно возросло за десятилетие среди тех участников, у которых развилась более тяжелая форма алкогольной зависимости. Кроме того, гедонистическая реакция — по сути, то, насколько человеку понравился эффект — оставалась повышенной в течение этого промежутка времени и вообще не снижалась».

Кинг надеется, что эти результаты помогут лучше разобраться, почему одни люди больше других предрасположены к развитию алкоголизма. Также новые данные способны помочь найти более эффективные методы борьбы с зависимостью и проинформировать людей и врачей о возможных рисках.

«Я уже использую эту информацию, обсуждая зависимости со своими пациентами, — признается Кинг. —

Им бывает неприятно видеть людей, которые могут выпить пару стаканчиков и просто остановиться на этом. Они не могут понять, почему они никогда не могут сделать то же самое, и я говорю им, что это, возможно, потому, что их мозг по-другому реагирует на алкоголь, что снижает шансы вовремя остановиться. Информация может дать человеку возможность принимать разные решения».

Основываясь на выводах исследования, Кинг видит потенциал для создания своего рода персонализированных методов лечения алкоголизма, в зависимости от того, как человек реагирует на алкоголь. Она сравнивает подобный тест с анализом на холестерин — вовремя полученные данные позволяют пересмотреть свой подход как к питанию, так и к потреблению алкоголя. Зная, что он находится в группе риска, человек может решить отказаться от алкоголя или обратиться за помощью, чтобы избежать дальнейшего прогрессирования зависимости.