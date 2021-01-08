7 лет войны: почему де Голль дал независимость Алжиру

В ноябре 1954 года в Алжире вспыхнуло вооруженное восстание, положившее начало войне за независимость от Франции. Фронт национального освобождения (ФНО) призвал развернуть борьбу против колонизаторов. В числе своих целей эта организация заявляла провозглашение суверенитета и формирование правительства, обеспечение основных свобод всем гражданам и т. д. В тот период численность вооруженных повстанцев не превышала 4 тыс. человек.

Французские власти бросили против алжирцев части Иностранного легиона и парашютистов, танки и авиацию. Развернулись ожесточенные бои. Наибольших успехов в первые месяцы войны бойцы ФНО добились в районе горного массива Орес, где их активно поддерживало местное население. Несмотря на очевидное превосходство французов в боевой технике, им не удалось разгромить восставших, поддержку которым медикаментами, одеждой и снаряжением оказывала Коммунистическая партия Алжира. С течением времени повстанцы заметно окрепли. Разрозненные группы партизан объединялись в крупные отряды и даже соединения – была сформирована Армия национального освобождения (АНО).

Впрочем, и между организациями восставших существовали определенные противоречия, иногда выливавшиеся в вооруженные столкновения.

В 1955 году вопрос об Алжире был включен в повестку дня сессии Генеральной ассамблеи ООН. Но из-за поддержки Франции ее западными союзниками вопрос не рассматривался. Сменявшие друг друга французские премьер-министры вели политику, направленную на сохранение колониальных устоев, и продолжали войну.

На третьем году войны возросла помощь АНО со стороны соседних арабских государств. Французские войска использовали тактику интенсивного прочесывания местности с применением техники. В Алжире впервые в истории оснащенные стрелково-пушечным вооружением вертолеты осуществили огневую поддержку при высадке десанта. Особенно ожесточенные бои происходили на границе с уже получившим независимость Тунисом, откуда к повстанцам постоянно подходили подкрепления.

Во второй половине 1950-х общая численность повстанческих отрядов доходила до 30 тыс. человек. Примерно столько же располагались в Тунисе и около 20 тыс. — в Марокко.

Еще 115 тыс. участников войны со стороны Алжира можно было охарактеризовать как ополченцев. Франция держала в своей колонии 215-тысячный контингент, со временем увеличенный до 400 тыс. Военным активно помогали колоны — местные жители французского происхождения, чьи предки когда-то приехали в Алжир в качестве колонистов.

Чтобы противостоять подпитке АНО и ФНО за счет прибывающих из сопредельных стран, французам пришлось создать сложную линию укреплений и заминировать поля. Прорвать заграждения повстанцам не удавалось. Обустроенные в Тунисе базы для подготовки бойцов оказались фактически бесполезны. Лишь изредка бойцы просачивались через границу, еще реже провозили с собой технику. Гражданское население принудительно выселялось из приграничных зон вглубь Алжира. Французы изолировали колонию и с моря.

АНО устраивала засады на французских коммуникациях, совершала внезапные нападения на посты, заставы и небольшие гарнизоны.

Затяжной характер войны, большие потери среди военных и ухудшение экономической обстановки из-за огромных трат на кампанию в Алжире вызвали недовольство в метрополии. Французы критиковали своего президента Рене Коти за неспособность выиграть или хотя бы потушить конфликт. На фоне кризиса произошло усиление позиций ультраправых. Все чаще от разных политических сил раздавались голоса о необходимости возвращения к власти позабытого героя Второй мировой войны Шарля де Голля. В мае 1958 года состоялся мятеж офицеров французской армии. В знак протеста против действий правительства в войне бригадный генерал Жак Массю создал Комитет общественной безопасности. Путчисты захватили Корсику и пригрозили высадить десант парашютистов в Париже, если их требования не будут удовлетворены.

Приход де Голля на пост сначала премьер-министра, а через несколько месяцев и президента ознаменовал принятие новой Конституции и начало Пятой республики. Однако надежды националистов на успешное окончание войны прославленным борцом с нацизмом не оправдались. Де Голль весьма скептически отнесся к перспективе решения конфликта военным путем, хотя поначалу и утверждал обратное.

1958-й стал переломным годом в этой истории. Алжирская война обсуждалась мировым сообществом и подрывала международный престиж Франции. Разногласия между Францией и ООН между тем все углублялись. Так, в 1958-м Париж уведомил об отказе от участия в работе ООН, если там не снимут вопрос об Алжире. В том же году свое посредничество в решении алжирской проблемы предложили США. Де Голль отреагировал на это следующими словами: «Все советчики из Нью-Йорка платить, конечно, не будут».

В июне де Голль предложил самоопределение посредством референдума.

Этому решению сопротивлялись алжирцы французского происхождения. Экстремисты обратились к организации терактов. Де Голль посетил Алжир, потребовав роспуска Комитета национальной безопасности и восстановления контроля французского правительства.

В сентябре на базе ФНО была провозглашена Алжирская Республика и образовано ее Временное правительство. В октябре 1958-го де Голль предложил алжирцам сдаться. В декабре был назначен новый главнокомандующий французскими войсками в Алжире генерал Морис Шалль, но все военные операции провалились. Впрочем, по советским данным, в 1959 году повстанцы понесли гигантские потери. Ряд аналитиков склонен считать, что при де Голле французская армия прочно завладела инициативой. Если при прежнем руководстве от пленных, как правило, избавлялись, что порождало ответную жестокость, то де Голль санкционировал амнистию для многих категорий повстанцев. Это подрывало боеспособность АНО и ФНО, бойцы которых прежде боялись плена и в каждом случае сражались до самого конца.

В дальнейшем де Голль смягчил свою позицию по поводу Алжира, разгневав ультраправых. На президента был совершен ряд неудачных покушений. Крупное выступление ультраправых в Алжире состоялось в начале 1960 года. Восстание подавляли лояльные правительству войска под командованием Шалля.

1960-й был провозглашен годом Африки. В результате деколонизации независимость получили 17 государств.

Подавляющее большинство из них ранее входили в орбиту Франции. Но Алжира в этом списке не оказалось. Тем не менее, интенсивность боевых действий в Алжире последовательно снижалась. Стороны впервые встретились за столом переговоров.

К началу 1961 года независимость Алжира признали 20 государств. 8 января 1961-го состоялся референдум о предоставлении Алжиру права на самоопределение.

Участникам голосования предлагалось ответить на вопрос: «Одобряете ли вы законопроект, представленный французскому народу президентом Республики относительно самоопределения алжирского населения и организации государственной власти в Алжире перед самоопределением?»

В поддержку проекта высказалось 75% избирателей во Франции и 70% — в Алжире (явка составила 76 и 59% соответственно).

Представители ФНО бойкотировали референдум.

Итоги референдума подтолкнули ультраправых к созданию в феврале 1961 года ОАС — секретной вооруженной организации, ставившей своей задачей сохранение Алжира за Францией. Ее лозунг гласил: «Алжир принадлежит Франции, и так будет впредь».

В ночь с 21 на 22 апреля 1961-го начался мятеж — парашютный полк Иностранного легиона захватил мэрию Алжира, дворец генерал-губернатора и аэропорт. Вице-адмирал Корвилль остался верен де Голлю. 25 апреля мятеж удалось подавить. После этого ОАС выступила за свержение республиканского строя во Франции и установление военно-фашистской диктатуры. Организация взяла курс на убийства и взрывы. Жертвами часто становились простые французы. В декабре 1961 года де Голль запретил деятельность ОАС. В следующем году на него было совершено очередное покушение.

Именно де Голль закончил войну в Алжире, заявив: «Эра организованных континентов сменяет колониальную эру». 18 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения. Согласно утвержденным условиям, боевые действия прекращались со следующего дня. Французские войска планировалось полностью вывести из Алжира в течение трех лет. Гарантировались личная безопасность и неприкосновенность жилища. Кроме того, Алжиру предоставлялось преимущественное право добычи нефти в Сахаре.

За годы войны Франция потеряла 25 тыс. убитыми и 65 тыс. ранеными. Потери ФНО составили более 152 тыс. бойцов. Кроме того, жертвами многолетнего конфликта стали более 12 тыс. мирных жителей. В некоторых источниках можно найти утверждения и о более чем 1 млн. погибших. Завершение войны привело к массовому исходу из Алжира колонов, которым алжирские радикалы угрожали смертью.

Участились нападения на европейцев. Всего в Европу перебрались около 1 млн человек.

В апреле 1962 года был проведен второй референдум о самоопределении и независимости Алжира. Эвианские соглашения получили поддержку 91% избирателей. 3 июля 1962-го правительство Франции официально признало независимость Алжира.