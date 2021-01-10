«Только один человек»: в России нашли первый случай завоза «британского» штамма

В России выявили только один случай нового — так называемого «британского» — штамма коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1». По ее словам, он обнаружен у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Попова отметила, что этот человек чувствует себя хорошо. По ее словам, случай зафиксировали еще в конце декабря.

«Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант вот того самого штамма Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог. Только у одного человека. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус», — заверила она.

Глава ведомства отметила, что ПЦР-тесты на коронавирус, которые есть у российских медиков, могут выявлять не только стандартный штамм вируса, но и его «британскую» версию. «И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — сказала она.

По ее словам, этот вариант коронавируса не стал более опасным — он не делает течение заболевания более тяжелым. Но в то же время известно, что распространяется он быстрее. «То есть один человек может заразить большее количество, чем предыдущий вариант», — пояснила Попова.

С конца ноября по момент, когда Россия решила ограничить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там штамма вируса, было выявлено 32 случая коронавируса из 7 тыс. прилетевших, рассказала она. Специалист обратила внимание, что 28 человек переносили заболевание бессимптомно.

«У двоих из этих четырех легкое [течение заболевания], а двое со средней тяжестью нуждались в госпитализации. Но мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал», — подчеркнула она.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в середине декабря прошлого года. Тогда глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал о том, что местные ученые обнаружили мутацию коронавируса. Он отметил, что с ним может быть связано более быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

Согласно предварительным данным, этот штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем его стандартный аналог. Об этом, в частности, говорил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он же, спустя несколько дней ввел локдаун. Это произошло после обращения врачей из разных регионов, которые предупредили власти, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки, если не ввести дополнительные меры борьбы с распространением с вирусом.

Такую же разновидность коронавируса одновременно с Великобританией зафиксировали и в ЮАР. Затем более 40 стран сообщили об аналогичных «находках».

Во Всемирной организации здравоохранения ранее подтвердили, что «британский» штамм коронавируса более заразен. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что «репродуктивное число увеличилось с 1,1 до 1,5». Эти данные, по ее словам, были предоставлены британскими специалистами.

Эксперты провели исследование, в ходе которого выяснили, что процесс передачи новой мутации такой же — изменились только темпы. В связи с этим меры по борьбе с ним останутся прежними — ограничение личных контактов. Для этого в Великобритании закрыли для посещения заведения общепита, школы, вузы, спортивные комплексы, развлекательные мероприятия. Передвижение жителей страны было максимально ограничено, власти рекомендовали всем организациям максимальный перевод своих сотрудников на удаленную работу.

Многие страны после того, как стало известно о новом штамме коронавируса, прекратили авиасообщение с Великобританией на неопределенный срок.