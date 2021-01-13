Жесты под копирку: как распознать лжеца

Лжецы копируют язык тела собеседника, выяснили специалисты из Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах. Исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Неосознанное повторение жестов собеседника — естественная способность человека, которая, вероятно, развилась, чтобы позволить людям поддерживать гармоничные отношения с членами своей группы: исследования показывают, что мимикрия этому способствует.

Однако у мимикрии есть и другая сторона. В животном мире, например, подражание поведению добычи — способ хищника обмануть ее.

Связь между подражанием поведению собеседника и ложью у людей изучалась мало, и имеющиеся данные сложно назвать надежными. Чтобы выяснить, действительно ли такая связь существует, авторы работы провели два эксперимента.

Для первого они пригласили 86 студентов Ланкастерского университета и поделили их на пары, а затем заставили половину говорить правду или ложь. Например, ведущий автор исследования Софи ван дер Зи предлагала участникам решить головоломку и «забывала» в комнате листок с решением. Когда студенты находили его и использовали, она просила их не говорить об этом ее руководителю, чтобы избежать проблем.

Затем она вместе с коллегами наблюдала, как пары участников обсуждали решение головоломки. Если участник решал «прикрыть» ван дер Зи, то обсуждение включало и ложь. Движения обоих замерялись с помощью акселерометра. Во втором эксперименте, аналогичном по содержанию, половину участников попросили обращать внимание на вербальное и невербальное поведение друг друга.

По итогам экспериментов исследователи обнаружили, что когда испытуемый говорил правду, его движения отличались от движений собеседника.

Однако он начинал подражать им, когда лгал, и чем больше усилий приходилось для этого прикладывать, тем больше синхронизировались жесты.

При этом движения лжеца не зависели от того, насколько он обращал внимание на поведение собеседника.

Возможно, дело в том, что ложь требует большей концентрации внимания, считает ван дер Зи. Копирование чужого поведения требует меньших усилий, чем использование собственных жестов, поэтому мозг, очевидно, переключается на мимикрию, высвобождая ресурсы для вранья. Невооруженным глазом разницу заметить сложно, но акселерометры помогают заметить общие черты.

«Наши результаты согласуются с теорией, что люди используют автоматизированные процессы, такие как мимикрия, в условиях когнитивной нагрузки», — пишут исследователи.

«Лжецы часто намеренно изменяют поведение, чтобы оно, по их мнению, было более правдоподобным, но в случае с подражанием они даже не задумываются о своих действиях, потому что не осознают их, — говорит ван дер Зи. —

И это позволяет использовать такое поведение как подсказку для обнаружения обмана».

«Это увлекательное исследование, которое создает хорошую базу для возможного использования этих данных в будущем в судебной практике, если удастся подтвердить результаты в других работах», — считает Тим Бреннен из Университета Осло в Норвегии.

Однако результаты акселерометра не дают понять, кто именно из говорящих — лжец, обращает внимание он.

«Это действительно интересно с точки зрения теории социальной психологии, но это только первые шаги, — говорит Бреннен. — Пока что выводы нельзя использовать для надежного выявления лжи».

Ранее ученые выяснили, каких именно стратегий придерживаются лжецы. Чаще всего они просто утаивают часть информации, но наиболее уверенные в своих способностях вплетают ложь в правду, что, по их словам, затрудняет возможность ее распознать. Те же, кто считает, что не умеет врать, просто используют наиболее расплывчатые формулировки.

В целом, в порядке убывания, наиболее распространенные стратегии вранья таковы: ложь во спасение, преувеличения, сокрытие информации, вставка лжи в правдивую историю и полностью выдуманные истории.

Большинство людей предпочитают лгать лицом к лицу. Затем следуют текстовые сообщения, телефонные звонки, электронная почта и, наконец, соцсети.

Чаще всего любители приврать делают это, общаясь с семьей, друзьями и коллегами. А вот работодателю или другому авторитетному лицу они вряд ли солгут.