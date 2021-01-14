Строго по расписанию: как многоножки останавливают поезда

Каждые восемь лет горные районы Японии заполоняют тысячи многоножек Parafontaria laminata armigera. Когда они добираются до железнодорожных путей, поездам приходится останавливаться — многоножек настолько много, что дальнейшее движение может привести к катастрофе. До сих пор ученые не понимали, что движет многоножками и заставляет их роиться с такой регулярностью. Но исследовательский проект, продлившийся полвека, позволил установить это — оказалось, что все дело в необычном жизненном цикле. Подробности специалисты Научно-исследовательского института лесного хозяйства и лесохозяйственной продукции изложили в статье в журнале Royal Society Open Science.

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«Этим многоножкам требуется семь лет, чтобы развиться от яйца до взрослой особи, и еще один год для окончательного созревания», — пишут ученые.

Ведущий автор работы эколог Кейко Ниидзима впервые начала наблюдать за этими многоножками еще в 1972 году. К 2016 году наблюдения велись на двух крупных горных участках, которые ученые посещали от одного до пяти раз в год. Это была сложная и долгая работа. Добравшись до участка на вершине горы, ученые выкапывали землю на несколько сантиметров вглубь, раскладывали ее на полиэтилене и выбирали оттуда многоножек. Затем повторяли процедуру еще несколько раз, собирая пробы со все большей глубины. После они отвозили многоножек в лабораторию, где изучали их строение и поведение.

Оказалось, у Parafontaria laminata armigera есть семь стадий взросления, все из которых протекают под землей. Зимой многоножки впадают в спячку, а летом линяют. Взрослеют они лишь к восьмой линьке, пишут исследователи.

Затем в сентябре-октябре взрослые особи выбираются на поверхность, чтобы спариться, и порой преодолевают ради этого до 50 метров. После впадают в зимнюю спячку, а поздней весной снова совокупляются.

К августу самки откладывают до 400-1000 яиц, и все взрослые особи погибают, освобождая место следующему поколению.

Исследователи предполагают, что в горных районах центральной Японии есть семь колоний многоножек, жизненный цикл которых завершается в разное время. Но, так как многоножки не слишком активно мигрируют, это не должно привести к более частой блокировке путей — скорее всего, по-прежнему каждые восемь лет будут страдать близлежащие железнодорожные линии.

Изучив записи о появлении многоножек с 1910 года, исследователи смогли сопоставить почти каждый их выход на поверхность с жизненными циклами каждой колонии.

Parafontaria laminata armigera не единственные животные с подобным длительным циклом. По схожей схеме развиваются, например, цикады. Однако это первый случай, когда такой жизненный цикл наблюдается не у насекомого, а у другого членистоногого.

Членистоногие составляют основную часть видов животных планеты, но идентифицирована лишь одна пятая из них, отмечают авторы работы. Они уверены, что среди неизученных видов могут встречаться еще более длительные и причудливые циклы развития.

Непонятно, какое эволюционное преимущество подобный жизненный цикл может дать многоножкам. Также ученые обратили внимание, что они роятся в меньшем количестве, чем раньше, и останавливать из-за них поезда приходится все реже. Возможно, это связано с изменениями климата. Многоножки играют важную роль в местной экосистеме, способствуя циркуляции азота в лиственных лесах.

Поэтому, хотя такие новости и могут обрадовать пассажиров поездов, для природы сокращение численности многоножек не слишком полезно.

Многоножки становятся проблемой и в других регионах — так, в Китае в 2017 году тысячи членистоногих выползли ко входу одной из станций метро. Местные жители сочли это признаком грядущего землетрясения. В действительности же многоножек можно часто увидеть в сельской местности, поясняют ученые, и с землетрясениями это не связано. Непонятно, что привлекло их на станции, но множество многоножек в итоге погибло от жары.