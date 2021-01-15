«Останется с нами»: как мутирует коронавирус

Главный санитарный врач РФ и глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, как грипп. Не стоит надеяться, что исчезнет он так же внезапно, как и возник, заявила чиновница на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон так же, как приходит к нам вирус гриппа», — полагает главсанврач.

По словам Поповой, Роспотребнадзор следит за изменением коронавируса.

«Это важная тема, мы ей занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тыс. мутаций», — подчеркнула глава ведомства.

«Мы анализируем все, и мы это видим, и те изменения, о которых говорится так много, в значительном ряде стран, в основном европейских, которые имеют тесные связи с Великобританией, были видны еще в сентябре. Первые находки с аналогичными или очень похожими изменениями были еще в июне», — добавила Попова, (цитата по «Интерфаксу»).

Роспотребнадзор сообщал ранее, что во всех регионах России регулярно собирают материал у больных коронавирусной инфекцией. Собранные образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра «Вектор», занимающегося исследованием COVID-19.

Ежемесячно российские специалисты прочитывают 150 геномов нового коронавируса, проводя углубленный генетический анализ — чтобы вовремя выявить возможное изменение вирусных свойств. В целом, по данным анализа, в России циркулируют достаточно однородные штаммы коронавируса, значимых изменений в геноме не зафиксировано. Sars-CoV-2 обладает сравнительно низкой скоростью накопления мутаций.

Число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов. В ведомстве добавили, что геном любого вируса изменяется неравномерно, есть вариабельные и консервативные участки, скорость накопления мутаций в которых гораздо ниже.

14 января президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время невозможно со стопроцентной точностью предугадать дальнейшее развитие пандемии коронавируса в связи с появлением новых штаммов.

Говоря о новых штаммах коронавируса, Путин, вероятно, имел в виду разновидности вируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР почти одновременно — в середине декабря прошлого года.

Что касается «британского» штамма, известно, что он более заразен, то есть распространяется быстрее «привычного» типа коронавируса. Британские специалисты отмечают, что скорость его распространения выше на 70%. Такую особенность штамма подтверждают и российские эксперты. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что этот тип вируса не является более опасным, то есть не приводит к более тяжелым формам течения болезни. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

При этом в России уже был зарегистрирован один случай такого штамма. По словам Поповой, его обнаружили в конце декабря прошлого года у прибывшего из Британии человека. Как тогда, так и сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже не представляет опасности для окружающих. Российская вакцина эффективно справится с британским штаммом коронавируса, подчеркивали неоднократно отечественные специалисты. Сейчас в РФ используются два препарата для вакцинации — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».