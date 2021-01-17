В России ожидается выход третьей вакцины от COVID-19

Третья вакцина для профилактики коронавируса может быть запущена в гражданский оборот уже в марте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Константина Чернова.

«Нашу [вакцину] ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

ФНЦ завершает вторую стадию клинических испытаний, изучая эффективность инактивированной вакцины на добровольцах. По словам Чернова, эта вакцина — цельновирионная, в ней используется «обезоруженный» вирус SARS-CoV-2, специально обработанный для безопасного запуска иммунной реакции.

«В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — отметил он.

В России для прививок гражданам сейчас используются два отечественных препарата — «Спутник V» от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

28 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко пояснил, что Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны. «Именно [это] и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — заключил он.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что считает вакцину «Спутник V» лучшей в мире — в основном именно ее сейчас используют для прививок российские врачи.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире», — сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия «перевыполнила план» по производству вакцины.

За день до этого стало известно, что Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году. По словам источников «Интерфакс»,

американская фирма не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины, переговоры о закупках с компанией также не ведутся.

Стоит добавить, что в 2021 году россияне смогут выбрать сразу из нескольких вариантов вакцин от COVID-19, заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. «Уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина [«ЭпиВакКорона»] в небольших партиях — порядка 30 тыс. доз — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты РФ», — отметила она.

Зарубежные вакцины в РФ пока не используются. 14 января Росздравнадзор напомнил, что частные клиники в России не имеют права использовать импортную вакцину от коронавируса.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен», — говорится в заявлении ведомства. При этом в пресс-службе компании Pfizer сообщили в понедельник, 11 января, что рассматривают возможность подачи заявки на регистрацию своей вакцины против COVID-19 в России.