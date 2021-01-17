«Болезнь, проходящая сама»: как не нужно лечить COVID-19

Пациенты иногда не понимают, как правильно лечить COVID-19 в домашних условиях, что может привести к фатальной ошибке. Об этом со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова сообщает РИА «Новости».

«Ковид-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств», — подчеркнул он. По словам Мясникова, ни в коем случае нельзя от коронавирусной инфекции принимать гормональные препараты и антибиотики.

«Напуганный пациент <...> требует лечения, не понимая, что оно может принести множество бед при нулевой пользе! Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию!» — заявил врач.

Он рекомендовал при лечении COVID-19 дома, как и в случае с любым вирусным ОРЗ, «легко и калорийно питаться, обильно пить и принимать жаропонижающие». Больному требуются терпение и покой.

Стоит пропить курс витаминов и микроэлементов, а также — интерфероны в каплях в нос, считает Мясников. Вакцинация же защитит людей из группы риска от тяжелого течения COVID-19.

13 января директор по инфекционному контролю и профилактике детской больницы Цинциннати (США) доктор Джошуа Шаффцин заявил, что не стоит прибегать к самолечению при признаках коронавирусной инфекции. В частности, симптомами COVID-19 могут быть тошнота и диарея, но их ни в коем случае нельзя пытаться лечить лоперамидом.

«Главное — пить воду и просто позволить процессу идти своим чередом», — пояснил медик.

Начальник отдела инфекционных заболеваний Медицинского центра Балтимора Теодор Бейли напомнил, что лекарства без рецепта, предназначены только для того, чтобы «сделать процесс болезни более комфортным».

По его мнению, одной из важнейших составляющих борьбы с коронавирусом является нормальный, здоровый рацион.

«Вы должны насильно принимать небольшие порции пищи и выпивать большое количество жидкости, это поможет организму лучше реагировать на другие симптомы. Вы должны поддерживать хорошо сбалансированную диету, нормальное потребление калорий и, безусловно, поддерживать хорошую гидратацию», — сказал врач.

Он посоветовал отдавать приоритет пище, не прошедшей промышленную переработку, и продуктам с высоким содержанием минералов и антиоксидантов — это фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые, такие как коричневый рис или пшеница, и нежирное мясо. При этом чрезмерно соленая пища, в том числе колбаса, ветчина или бекон, а также сладкие продукты с высоким содержанием сахара, такие как печенье и пирожные, будут мешать организму выздоравливать.

В начале декабря завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов перечислил препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавируса. Во-первых, это жаропонижающие препараты, например, парацетамол. Во-вторых, можно приобрести капли в нос.

По его словам, не нужно и вредно покупать антибиотики и противовирусные препараты без назначения врача, поскольку подобного рода лекарства имеют большое количество «нежелательных реакций».

Зырянов добавил, что в большом количестве вред может принести даже витамин D — его избыток способен вызвать поражение сосудов, почечную недостаточность и другие проблемы в организме.