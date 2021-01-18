Унижение французов: как Германия стала империей

18 января 1871 года, в дни осады Парижа немецкими войсками, король Пруссии Вильгельм I был провозглашен в Зеркальной галерее Версальского дворца германским императором (кайзером). С разгромом Франции в войне 1870-1871 годов и объединением Германии в единое государство вокруг Пруссии начиналась новая эра в истории немецкого народа – Второй рейх. Он символически наследовал Первому рейху – Священной Римской империи германской нации, основанной в 962 году Оттоном Великим и просуществовавшей до 1806 года.

1059 лет назад король Германии получил венец из рук Папы Римского в великом городе Древнего мира — Риме. Императорский титул наделял Оттона I исключительными полномочиями, ставя выше других людей. Подражая традициям прошлого, в 1871-м году Вильгельма I короновали в самом роскошном месте Нового времени – резиденции французских монархов. Занятый с октября 1870-го главным штабом прусской армии Версаль специально выбрали для проведения церемонии, чтобы еще больше унизить французов.

Именно отсюда Вильгельм I командовал своими войсками.

В обращении к германскому народу он сказал: «Мы, Вильгельм, божьей милостью король Пруссии, ввиду единодушного, обращенного к Нам призыва немецких государей и свободных городов взять на себя императорское достоинство, 60 лет тому назад утратившее силу; принимая во внимание факт создания Германской империи; принимая во внимание, что ее создание предусматривалось и конституцией Северогерманского союза, сим объявляем, что Мы решили, исполняя свой долг перед объединенным немецким отечеством, внять этому призыву немецких государей и свободных городов и принять германское императорское звание».

Вильгельм I утверждал, что принимает императорское звание в надежде, что «отныне немецкий народ в награду за свою тяжелую и мужественную борьбу сможет пользоваться длительным миром в границах, которые обеспечат Германии безопасность от новой агрессии со стороны Франции, безопасность, которой она в течение столетий была лишена».

Вильгельм I вернулся в Берлин как триумфатор, сопровождаемый повсеместными изъявлениями восторга и любви.

К империи присоединились южногерманские государства, не входившие в состав Северогерманского союза. Важнейшим из них оказалась Бавария. Население Германской империи превысило 41 млн человек, а ее армия насчитывала 1 млн солдат и офицеров.

Первый германский император приходился дядей императору России Александру II: родная сестра Вильгельма I принцесса Прусская Фридерика Шарлотта Вильгельмина (после принятия православия Александра Федоровна) была супругой Николая I и матерью царя-Освободителя. К слову, советские историки обвиняли Александра II в «благоговении перед дядюшкой» и содействии образованию единой милитаристской Германии.

В апреле 1871 года учредительный рейхстаг (парламент) принял общеимперскую конституцию. Вильгельм I становился главой объединенной державы и президентом союза. Империя была образована по принципу федерации из 22 монархий и трех вольных городов – Гамбурга, Бремена и Любека. Каждое из этих государств сохранило некоторую самостоятельность. В них остались свои правительства и местные парламенты — ландтаги. По новой конституции сохранялись и местные династии, что должно было укрепить в Германии монархический дух и традиции.

После заключения мирного договора с Францией 10 мая 1871-го в империю влились Эльзас и часть Лотарингии.

Конституция наделяла императора огромной властью, но первым лицом державы, выстраивавшим всю ее внешнюю и внутреннюю политику, оставался Отто фон Бисмарк. В 1871 году архитектор объединения Германии стал первым канцлером империи. На волне всеобщей популярности он получил титул князя и новое поместье.

«Ради единства империи Бисмарк ограничивал не только социал-демократию, но и проживавшее вне Пруссии католическое меньшинство, — отмечала в своей работе «Германия в день голосования: Второй рейх и Веймарская республика» Марина Арбатская. — Формальным поводом для политики преследований, или «культуркампфа» (культурной борьбы), послужило покушение на самого Бисмарка. «Политика «культуркампфа» во многих районах лишила верующих возможности совершать религиозные обряды, что потрясло приверженцев не только католицизма, но и других конфессий. Недовольство политикой Бисмарка широко распространилось в стране. Многие жители Германии считали, что эта политика подрывает основы религиозной жизни страны и процесс формирования национального государства».

Вильгельм I в силу своих личных качеств вполне довольствовался отведенной ему ролью и на большее не претендовал.

В отличие от Бисмарка, современники и потомки не считали монарха выдающейся личностью. При этом он отличался склонностью к усидчивому труду, упорством в проведении своих намерений, твердой волей, умением разгадывать людей и пользоваться их талантами для осуществления своих целей. Вильгельм I живо интересовался делами армии и прикладывал усилия для модернизации германских вооруженных сил.

Согласно конституции, рейхсканцлер нес ответственность только перед императором, который мог назначить его или сместить (в 1890 году этим правом воспользовался молодой император Вильгельм II, не пожелавший оставаться в тени стареющего Бисмарка).

Временной отрезок с момента провозглашения Германской империи до 1914 года стал одним из самых продолжительных периодов в истории Европы без крупных войн.

Однако избранная Бисмарком модель развития державы, по мнению многих историков, предполагала дальнейшее стремление Берлина к лидерству на всем континенте и даже во всем мире. Соответствующий курс внешней политики еще более явно обозначился после досрочного ухода Бисмарка на пенсию и сосредоточения верховной власти в руках внука Вильгельма I – Вильгельма II. Его целью стала активная колониальная деятельность, передел мира и достижение Германией могущества, сопоставимого с Британской империей.

Второй рейх просуществовал до 1918 года, когда немцы потерпели поражение в Первой мировой войне, а Вильгельм II на фоне начавшейся революции отрекся от престола и бежал в Нидерланды.