Опасный срок: сколько больной COVID-19 остается заразным

В течение 8-9 дней после первых симптомов COVID-19 человек остается заразным. Об этом в разговоре с «Российской газетой» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», — сообщила чиновница.

Речь идет о «живом вирусе», добавила она. У тех, кто тяжело переносит COVID-19, инфекционный период может быть существенно дольше.

В конце ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что заразившийся коронавирусом человек становится потенциально опасным для окружающих за два-три дня до появления первых признаков COVID-19 — кашля и потери обоняния.

По ее словам, именно повышенный уровень выделения инфекции из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является основным признаком заразности. Так, инфицированные могут заражать других уже в первую неделю.

Позднее выделение действующего вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы заболевания, отмечала также Пшеничная. Однако при тяжелых формах этот период может достигать трех недель, а также и до 70-105 дней.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

В апреле глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что

в 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. По ее словам, вирус заразен, но меньше, чем другие вирусы. Скворцова отметила, что 45% — это бессимптомные случаи заражения, 30% — проходят как обычный ОРВИ.

В том же месяце ученые из немецкого Университета Бонна установили наиболее вероятный путь передачи коронавирусной инфекции. Вирусологи провели эксперимент: они взяли образцы с дверных ручек и других предметов. Затем попытались культивировать вирус в лаборатории, но не нашли признаков живого вируса в образцах. Стало понятно, что сценарий передачи инфекции через контакт с предметами маловероятен.

Специалисты выяснили, что серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы после массовых мероприятий. Таким образом, самый вероятный способ передачи болезни — непосредственно через близкое общение с зараженным.

Характерным отличием кашля при новой коронавирусной инфекции является отсутствие мокроты, заявил в декабре врач Нейт Фавини изданию BestLife.

По словам эксперта, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 является сухим, то есть при нем не выделяется мокрота.

При этом сухой кашель может тоже быть симптомом аллергии, астмы и других заболеваний, указано в материале. Однако для аллергии кашель может сопровождаться зудом и проходит после приема антигистаминных препаратов, а для кашля при астме характерны хрипы, которые не свойственны кашлю при заражении коронавирусом, рассказала аллерголог Сара Нараян.