Привлекательные или не очень: кто «заслуживает» домогательств

Если молодая и симпатичная девушка сообщит о сексуальных домогательствах, ей поверят с большей вероятностью, чем той, которая не отвечает стереотипным представлениям о женской красоте, выяснили специалисты Американской психологической ассоциации. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

«Сексуальные домогательства широко распространены и причиняют значительный вред, однако слишком многие женщины не могут добиться справедливости и правовой защиты, — говорит доктор Шерил Кайзер, одна из авторов исследования. — Это делает их уязвимыми и наносит вред, в том числе и в рамках правовой системы»

Стереотипная женщина привлекательна и стройна, относительно молода и женственно одевается. Она должна увлекаться шоппингом, йогой или просмотром романтических фильмов, и не должна — стереотипно мужскими занятиями, например, рыбалкой или контактными видами спорта.

«При восприятии сексуального домогательства мы замечаем поведение, которое можно расценить, как домогательство, и связываем его с принадлежностью к определенной гендерной группе, — поясняет соавтор работы Брин Бэндт-Лоу. — Мы хотели понять, что происходит, когда жертва не выглядит или не ведет себя как стереотипный представитель этой группы».

Исследователи провели 11 экспериментов, в которых приняли участие в общей сложности более 4000 человек. Они хотели выяснить, какое влияние оказывает образ женщины и его соответствие стереотипному восприятию на отношение людей к тому, что к этой женщине приставали, и какие последствия это может иметь.

В пяти экспериментах участникам предлагали сценарии, в которых женщины подвергались или не подвергались домогательствам. Затем участники должны были нарисовать, как, по их мнению, выглядела женщина, или выбрать одну из нескольких фотографий. Почти все участники изображали или выбирали для столкнувшейся с домогательствами женщины более стереотипные образы.

Еще в четырех экспериментах участникам предлагали фотографию женщины и неоднозначные сценарии, в которых, например, начальник расспрашивал подчиненную о ее личной жизни. Если женщина на фотографии подходила под стереотипы, участники с большей вероятностью расценивали такое поведение как домогательство.

«Мы обнаружили, что участники реже называли эти сценарии сексуальными домогательствами, когда мишенями были женщины, не подходившие под стереотипный образ,

— говорит Джин Гох, соавтор исследования. — При этом и стереотипные, и нестереотипные женщины, согласно дизайну исследования, пережили одни и те же ситуации».

Последние два эксперимента показали, что сообщения о сексуальном домогательстве рассматривались как менее правдоподобные, а домогательство с меньшей вероятностью признавалось опасным и вредным, если женщина не вписывалась в рамки стереотипного образа.

«Наше исследование продемонстрировало, что утверждение считалось менее правдоподобным, а сексуальное домогательство воспринималось как менее психологически вредное, когда ему подвергалась менее привлекательная жертва, которая не подходила под стереотип «типичной» женщины», — говорит Кайзер.

«Результаты показывают, что нестереотипные женщины, подвергающиеся сексуальным домогательствам, могут пострадать от несправедливого отношения, когда обратятся в суд, — отмечает Бэндт-Лоу. — Если несоответствие женщин стереотипам предопределяет отношение к ним и вреду, причиняемому домогательствами, это может помешать женщинам, не подгоняющим себя под шаблон, получить необходимую защиту, если они столкнутся с насилием».

Сексуальные домогательства — распространенная социальная проблема, подчеркивают исследователи. Для пострадавших они могут вылиться в проблемы с психическим и физическим здоровьем, падение производительности в работе и учебе, а в масштабе общества — сказываться на экономической стабильности. Если понять, какие ошибки допускают люди, оценивая вероятность домогательств и наносимый ими вред, это позволит более эффективно бороться с проблемой, надеются авторы.