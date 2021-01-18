«Многие считали невозможным»: Брэнсон запустил спутники из-под крыла

Американскому миллиардеру Ричарду Брэнсону со второй попытки удалось осуществить космический пуск, к которому он шел десять лет. Накануне в Калифорнии его ракета LauncherOne успешно стартовала в воздухе из-под крыла специально оборудованного под цели воздушного старта пассажирского самолета Boeing 747, который носит название Cosmic Girl. Самолет поднялся в воздух с аэродрома в Калифорнии и осуществил пуск ракеты, находясь над Тихим океаном.

После нескольких секунд свободного полета у ракеты запустился двигатель первой ступени NewtonThree. Проработав три минуты, первая ступень отделилась, после чего на шесть минут включился двигатель второй ступени NewtonFour, и полезная нагрузка из нескольких спутников была выведена на околоземную орбиту высотой 500 километров.

Спустя час после запуска в компании Virgin Orbit подтвердили успех операции. «Новые ворота в космос распахнулись», заявил Дэн Харт, исполнительный директор Virgin Orbit. – Cегодня наши усилия были вознаграждены замечательно выполненной миссией и мы не можем быть счастливее».

«Virgin Orbit совершила то, что многие считали невозможным, — заявил Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group. – Этот изумительный полет – кульминация многих лет работы, которая вдохновит целое поколение инноваторов на пути в космос».

close

Впервые Virgin Galactic объявила о планах осуществления воздушных космических стартов в июле 2012 года. Поначалу планировалось в качестве носителя использовать ракетоплан WhiteKnightTwo, однако позднее выбор пал на специально переоборудованный Boeing 747. Заказчиком для первой успешной миссии было NASA – в рамках контракта, заключенного еще в 2015 году,

в космос запущены 10 небольших спутников-кубсатов, изготовленных в различных университетах и исследовательском центре NASA.

Все они запущены с различными исследовательскими целями и для демонстрации новых технологий. Несмотря на это в компании Virgin Orbit подчеркивали, что главная цель первого пуска – испытание работоспособности системы. «Важно отметить, что это испытательный запуск. Любые первые пуски систем старта несут определенный риск», — заявил Харт.

В компании Virgin Orbit не раскрывают планов на будущие пуски, однако Харт подтвердил, что следующая ракета уже собирается и будет готова через несколько недель. По его словам, в настоящее время к запускам мини-спутников при помощи воздушного старта проявляют интерес заказчики в сфере национальной безопасности США.

Первая попытка провести запуск космической ракеты при помощи самолета у компании Virgin Orbit закончилась неудачей в мае 2020 года — из-за технической неисправности ракета не смогла стартовать и выйти на околоземную орбиту.

Известно, что после старта двигатель проработал буквально пару секунд, после чего произошел отказ, который в компании назвали аномалией.

Virgin Orbit – не первая компания, которой удалось запускать в космос полезные нагрузки при помощи воздушного старта. Запуски ракет Pegasus при помощи самолетов еще с начала 1990-х годов осуществляла компания Orbital Sciences Corporation. Однако за 30 лет компания осуществила всего 44 таких пуска.

«Когда я начал изучать исследования по вопросу осуществимости пусков и думать о том, стоит ли нам заниматься этим, Pegasus был для нас, как мерцающая неоновая вывеска, — заявил перед первым, неудачным пуском, Уилл Померанц, вице-президент по специальным проектам Virgin Orbit. – С технической точки зрения, Pegasus – крупный успех. Но с точки зрения рыночной перспективы – вероятно, нет».

По его мнению, ракеты Pegasus не привлекли большого числа заказчиков, поскольку 30 лет назад их просто не существовало, а индустрия коммерческих миниатюрных спутников стала развиваться взрывным образом лишь несколько лет назад.

Ракеты Pegasus запускаются и в наши дни, однако стоимость их пусков за три десятилетия буквально взлетела. Если в 1990-е годы NASA платило за пуск $16 млн, то в последние годы она приблизилась к $60 млн, что сравнимо со стомостью ракет Falcon 9 Илона Маска. Если предложенная схема запуска оправдает себя, компания Virgin Orbit намерена отправлять на орбиту спутники массой до 300 кг по цене $12 млн.