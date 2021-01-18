COVID-19: как в США дают прогноз летального исхода

Повышенный уровень циркулирующей митохондриальной ДНК является показателем вероятности смертельного исхода заболеваемости коронавирусом COVID-19 – к такому выводу на основе исследований пришла группа ученых из 11 американских институтов.

Специалисты измерили уровень циркулирующей мтДНК в собранных бесклеточных образцах плазмы крови 97 пациентов, госпитализированных с COVID-19, пишет журнал JCI insight.

«Нашим основным результатом была смертность. Вторичными исходами были госпитализация в отделение интенсивной терапии, интубация, вазопрессорная и заместительная почечная терапия», — говорится в отчете.

При этом, эксперты оговариваются: вопрос о том, можно ли использовать количественное определение циркулирующей бесклеточной мтДНК для прогнозирования риска неблагоприятных исходов COVID-19, остается открытым.

Повреждение кровеносной системы, которое провоцирует COVID-19, может оказать влияние на продолжительность жизни человека, даже переболевшего коронавирусом нового типа, считает терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные», — сообщил специалист Ura.ru.

По его словам, на стенке аорты имеются чрезвычайно важные мелкие сосуды, состояние которых определяет процесс снабжения кровью всего организма — а, следовательно, и продолжительность жизни пациента. В целом из-за повреждения питающих сосудов могут пострадать почки, печень, сердце, мозг или нервная система, добавил врач.

Терапевт Екатерина Яшина, объясняет: в кровеносных сосудах вирус прикрепляется к тем же рецепторам ACE2, которые есть и в легких. Если степень проникновения и распространения вируса большая, то вирус может легко попасть и в ткани, которыми выстланы все внутренние органы.

«SARS-CoV-2, об этом говорили и другие специалисты, деформирует в сосудах клеточный слой, который выстилает внутреннюю его часть. Из-за этого могут образовываться микротромбы, а затем тромбы или закупоривание подачи кровотока в пораженные органы. Отмечу, что при качественно подобранном лечении этого и, в том числе, смерти можно избежать», — заявила врач.

В прошлом месяце глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщала, что летальность от COVID-19 одна из самых низких в мире и в России – 0,8%.

Специалист подчеркнула, что минимизировать летальность позволили противоэпидемические меры, которые предприняло ФМБА. По ее словам, их основой стало максимально раннее и полное выявление случаев инфицирования.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зарегистрировано значительно меньше летальных исходов от коронавирусной инфекции по сравнению с другими странами.

«Мы, конечно же, лучше выглядим, тут спору нет», — ответила она на вопрос, как уровень смертности от коронавируса в РФ выглядит на фоне других стран.

При этом, Россия с начала пандемии коронавируса «ни на одну единичку» не скрывала данные по смертности от инфекции, утверждала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, со знанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности», — заявила заместитель председателя правительства РФ.

По ее словам, в стране с начала пандемии публиковались все данные и по общей смертности, и по смертности от COVID-19.

В декабре прошлого года был зафиксирован рост уровня смертности от коронавируса, по сравнению с октябрем 2020 года, на 60% по всему миру, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности», — сказала Ван Керкхове.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. При этом в Европе смертность в этот период выросла почти на 100%, передает РИА «Новости».

По состоянию на 18 января самый высокий процент смертности от COVID-19 наблюдается в Мексике — 8,58% от общего числа инфицированных. В России этот показатель составляет 1,84%, в США — 1,67%.