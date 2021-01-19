Кило дыма в час: выключайте камеру в Zoom

Люди, которые вынуждены по долгу службы участвовать в видеоконференциях по интернету, но не любят включать камеру, могут использовать новую отговорку – защита экологии.

Ученые из трех американских университетов — Университет Пёрдью, Йельского университета и Массачусетского технологического университета провели первое в своем рода масштабное исследование, в котором оценили вред экологии, наносимый пользователями во время видеоконференций на различных интернет-платформах.

«Часто во время таких встреч, когда выступает лишь один человек, или учитель что-то объясняет классу, включены все камеры. В этом нет необходимости», — поясняет Кавех Мадани, автор исследования, опубликованного в журнале Resources, Conservation and Recycling.

Ученые подсчитали, что за час видеоконференции при включенной камере или просмотре потокового видео в атмосферу выбрасывается до 1 кг углекислого газа (что примерно эквивалентно сжиганию полулитра бензина), используется от 2 до 12 литров воды, а также наносится вред земной поверхности размером с iPad Mini.

Они утверждают, что выключение видеокамеры во время Zoom-конференций снижает так называемый углеродный след на 96%. При этом, если во время просмотра потокового видео снизить разрешение с высокого до среднего, выбросы углекислого газа можно снизить на 86%.

По подсчетам ученых, электроэнергия, необходимая для хранения и передачи информации в дата-центрах, на сегодня составляет порядка 1% от глобального потребления электроэнергии, что превышает общие энергетические потребности отдельных стран. При этом рост числа пользователей интернета в мире приводит к увеличению этой доли.

Исследование американских ученых впервые позволило оценить связь между инфраструктурой интернета и загрязнением воды и атмосферы Земли. «Если вы сосредотачиваетесь лишь на одном виде загрязнений, то упускаете другие, которые позволяют дать более объемный взгляд на экологическое воздействие», — считает соавтор работы Рошанак Натеги.

Полученные выводы становятся весьма актуальными на фоне мировой пандемии коронавируса, которая с одной стороны, сопровождается резким снижением выбросов из-за приостановки промышленности и транспорта, с другой – увеличением числа встреч, которые люди проводят в интернете, в том числе по видеосвязи.

В ряде стран с марта 2020 года отмечается рост интернет-трафика на 20%. Подсчитано, что рост интернет-трафика во время пандемии привел к увеличению мировых выбросов парниковых газов на 3,7%. При сохранении этих темпов для производства дополнительной электроэнергии в масштабах планеты потребуется использовать объем воды, эквивалентный 300 тыс. олимпийским бассейнам, подсчитали авторы.

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В своем исследовании они изучили углеродный след, потребление воды и ущерб земной поверхности, наносимый при передаче одного гигагабайта в YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и 12 другими интернет-платформами, в том числе онлайн-играми и различными поисковыми системами. Как и предполагалось учеными, чем больше видео использует платформа, тем выше от нее углеродный след.

«Банковские системы говорят о пользе экологии при отказе от бумажных денег, но никто не говорит о пользе выключения камеры или снижении качества видео. Поэтому без вашего согласия эти платформы увеличивают ваше воздействие на среду», — считает Мадани.

В своей работе авторы выяснили, что углеродный след зависит не только от типа интернет-платформы, но и зависит от страны. Ими были собраны данные по таким странам, как Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Мексика, Россия и США.

Выяснилось, что обработка и передача данных в дата-центрах США оставляет углеродный след на 9% выше, чем в среднем по странам, а воздействие на воду и землю на 45 и 58% соответственно меньше.

Включение этих двух показателей в оценку общего воздействия на экологию дало неожиданные результаты для некоторых стран.

Так, в Германии, лидере по производству возобновляемой энергии, углеродный след оказался выше среднего значения, а воздействие на воду и землю – значительно выше.

В целом ученые рады тому, что во время пандемии люди могут проводить встречи в онлайн-режиме, не пользуясь транспортом. Однако полученные выводы заставляют их призвать и пользователей и интернет-компании оценивать скрытые последствия перехода в онлайн.

«Прекрасно, что мы можем не ездить на встречи, а встречаться в Zoom или других приложениях, но это не значит, что мы не можем делать это лучше, — считает Мадани. – Так что пока не стало слишком поздно, мы хотим предупредить о потребительском буме в цифровом мире».