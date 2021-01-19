Стопроцентная защита: что показали испытания «ЭпиВакКороны»

Препарат от коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона», созданный ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», имеет стопроцентную иммунологическую эффективность.

Как указывается в комментарии пресс-службы Роспотребнадзора, такие результаты были получены по итогам первой и второй фаз клинических испытаний вакцины, передает РИА «Новости».

При этом, уже выработанные организмом вакцинируемого антитела к коронавирусу нового типа не являются препятствием для введения препарата – это только усилит уже сформировавшийся иммунитет.

Препарат вводится пациенту двукратно внутримышечно с интервалом в 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра: прививка одним компонентом допускается, если человек уже перенес COVID-19.

«Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», — указали в ведомстве.

«ЭпиВакКорона» представляет собой химически синтезированные пептидные антигены трех разных S-белков вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Консервантов и антибиотиков препарат не содержит.

Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом «ЭпиВакКорона», необходимо сдать анализ на иммуноглобулины класса G на 35-42 день со дня первой инъекции.

Это исследование проводится только с использованием тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса SARS-CoV-2 «SARS-CoV-2-IgG-Вектор».

«Эта тест-система обладает высокой чувствительностью и специфичностью при выявлении антител к определенным участкам коронавируса, которые использованы в «ЭпиВакКороне», — говорится в пояснении Роспотребнадзора.

Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале, рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Препарат уже сейчас начал поступать в гражданский оборот и применяется для вакцинирования граждан.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, ей стал «Спутник V» — препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

«После начала пандемии российские исследователи извлекли фрагмент генетического материала нового коронавируса SARS-COV-2, кодирующий информацию о структуре S белка шипа вируса (белок формирующего «корону» вируса и отвечающий за его связывание с клетками человека), и вставили его в уже знакомый им аденовирусный вектор для доставки в человеческую клетку, создав, таким образом, первую в мире вакцину против коронавируса SARS-COV-2», — детализируется в комментарии разработчиков.

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S — белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.

Эффективность «Спутника V» на уровне 91,4% была подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований.

Эффективность препарата против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 100%, говорится в комментарии института им. Гамалеи.

Третья российская вакцина для профилактики коронавируса может быть запущена в гражданский оборот уже в марте. Об этом рассказал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Константин Чернов.

«Нашу [вакцину] ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

ФНЦ завершает вторую стадию клинических испытаний, изучая эффективность инактивированной вакцины на добровольцах. По словам Чернова, эта вакцина — цельновирионная, в ней используется «обезоруженный» вирус SARS-CoV-2, специально обработанный для безопасного запуска иммунной реакции.

«В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная», — отметил ученый.

Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса благодаря высокому научному потенциалу страны, пояснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — сказал глава ведомства.