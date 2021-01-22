Усиливает иммунитет: чем полезен SARS-CoV-2 в кишечнике

Остатки вирусных частиц SARS-CoV-2, осевшие в тканях кишечника, способны стимулировать иммунную систему, заставляя организм вырабатывать более сильные антитела даже спустя полгода после выздоровления, выяснили специалисты из Рокфеллеровского университета. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Nature.

Оценкой длительности иммунитета после COVID-19 занимаются многие ученые, но данные разнятся в зависимости от методологии и других критериев исследования. В данной работе ученые обратили внимание на работу «клеток памяти» — оказалось, благодаря остаткам вируса в организме они вырабатывают антитела, способные более быстро и эффективно реагировать на новое заражение.

«Это очень вдохновляющие результаты, — отмечают исследователи. —

Тип иммунной реакции, который мы здесь обнаружили, потенциально может обеспечить защиту в течение довольно длительного времени, позволяя организму быстро и эффективно реагировать на вирус при повторном контакте».

Антитела, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию, сохраняются в плазме крови на несколько недель или месяцев, но их уровень со временем значительно снижается. У иммунной системы есть более эффективный способ борьбы с патогенами: вместо того, чтобы постоянно вырабатывать антитела, она создает В-клетки памяти. Это происходит при активации В-лимфоцитов с помощью Т-клеток. В-клетки памяти обеспечивают быстрый иммунный ответ и выработку большого количества иммуноглобулинов при повторном введении того же антигена. Клетками памяти они называются потому, что позволяют иммунной системе «помнить» антиген на протяжении многих лет после прекращения его действия.

Но насколько хорошо работает эта память, зависит от патогена. Чтобы разобраться, что же происходит в случае с SARS-CoV-2, исследователи изучили выработку антител у 87 человек через месяц после заражения, а затем снова через полгода. Как и ожидалось, к этому времени количество антител заметно снизилось. Лабораторные эксперименты показали, что способность образцов плазмы участников нейтрализовать вирус снизилась в пять раз.

Но количество В-клеток памяти, в том числе и тех, что вырабатывают антитела против SARS-CoV-2, напротив, не уменьшалось, а у некоторых пациентов даже увеличивались.

«Общее количество В-клеток памяти, которые вырабатывали антитела вируса, осталось прежним, — говорит иммунолог Кристиан Гэблер, одна из авторов работы. — Это хорошие новости, потому что эти клетки понадобятся, если вы снова столкнетесь с вирусом».

Рассмотрев В-клетки памяти более внимательно, исследователи выяснили, что после избавления организма от инфекции они претерпели ряд мутаций и антитела, вырабатываемые ими, стали более эффективны, чем первоначальные. Последующие лабораторные эксперименты показали, что новые антитела лучше сцеплялись с вирусом и распознавали даже мутировавшие его версии.

«Мы удивились, увидев, что В-клетки памяти продолжали развиваться в течение этого времени, — говорит Мишель Нуссенцвейг, ведущий автор работы. — Это часто происходит при хронических инфекциях, таких как ВИЧ или герпес, когда вирус задерживается в организме. Но мы не ожидали увидеть такой эффект при SARS-CoV-2, который, как считается, покидает организм после выздоровления пациента».

SARS-CoV-2 реплицируется в определенных клетках легких, глотки и тонкого кишечника, и остаточные вирусные частицы, скрывающиеся в этих тканях, могут быть движущей силой эволюции клеток памяти, предполагают исследователи. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали образцы тканей кишечника, переболевших COVID-19 около трех месяцев назад.

У семи из 14 обследованных пациентов тесты показали наличие генетического материала SARS-CoV-2 и его белков в клетках, которые выстилают кишечник.

Исследователи не знают, заразны ли эти остатки вируса, или это просто мертвые клетки.

Команда планирует изучить большее количество людей, чтобы лучше понять, какую роль может играть такой вирусный «осадок» как в прогрессировании инфекции, так и в развитии иммунитета.