Повар, убийца, самодур: как Иди Амин захватил власть в Уганде

Независимость Уганды от Великобритании была официально провозглашена 9 октября 1962 года: в соседнем Конго (Леопольдвиль) к тому моменту уже более двух лет жили свободно от Бельгии, а различные фракции вели ожесточенную борьбу за власть. Основу экономики Уганды составляли мелкие фермерские хозяйства. Лишь 10% жителей проживали в населенных пунктах с численностью более 100 человек. В религиозном отношении подавляющее большинство населения (84%) придерживалось христианства. 12% были мусульманами, остальные исповедовали местные языческие культы.

Первым президентом страны стал Эдуард Мутеса II — кабака (правитель) Буганды, исторического королевства, вошедшего в состав Уганды. Должность премьер-министра занял бывший председатель партии Национальный конгресс Уганды Милтон Оботе. Он начал сотрудничать с Иди Амином, бывшим поваром, затем сержантом и уоррент-офицером (аналог прапорщика) корпуса Королевских африканских стрелков британской армии, который успел прославиться участием в операции по усмирению повстанцев в Кении (обладавший боксерскими навыками Амин вызывал плененных партизан на ринг и забивал до смерти).

В 1966 году Оботе при помощи Амина сверг президента Мутесу II, который был вынужден бежать за границу.

Занявший его место Оботе объявил Уганду унитарной республикой, ликвидировал привилегии традиционной знати и упразднил исторические королевства. В стране, где проживали более 40 народностей, это спровоцировало тяжелейший кризис на этнической и конфессиональной почве. Малые народы опасались порабощения со стороны более крупных соседей. Началась ожесточенная борьба за представительство в центральных органах власти. Этнические группы одна за другой демонстрировали сепаратистские устремления. Уганда оказалась на грани распада на несколько самостоятельных государств.

В качестве благодарности за участие в государственном перевороте Оботе назначил Амина главнокомандующим вооруженными силами Уганды в звании генерал-майора. Мусульманин по вероисповеданию, новый главком стремился набирать в армию единоверцев, отвечавших ему лояльностью. Вскоре между президентом и Амином начали нарастать противоречия.

25 января 1971 года, воспользовавшись отъездом Оботе в Сингапур на саммит Содружества наций, Амин захватил власть в Уганде и объявил себя новым президентом, обещая в будущем провести легитимные выборы. Как указывал в своей книге «У Великих африканских озер (монархи и президенты Уганды)» историк Александр Балезин, «переворот произошел очень быстро и почти бескровно». В то же время Наталья Ксенофонтова в монографии «История Уганды в новое и новейшее время» уточняла, что бои между сохранившими верность президенту Оботе частями и мятежными войсками Амина продолжались 12 часов.

При этом Оботе явно недооценил Амина и не предал серьезного значения предупреждениям о нежелательности своего отбытия из страны ввиду сложившейся обстановки.

По мнению Балезина, Амину могли помочь совершить переворот израильские военные советники, с которыми он в то время поддерживал хорошие отношения.

В своем труде Балезин приводит такую версию причин переворота: «Перед самым отбытием Оботе потребовал от Амина отчета в израсходовании 40 миллионов угандийских шиллингов (в то время — около 2,5 миллионов фунтов стерлингов). Амин должен был представить отчет к его возвращению из Сингапура».

Для оправдания переворота была подготовлена декларация из 18 пунктов. Амин, однако, плохо умел читать, так что данную функцию поручили другому человеку. Правительство Оботе обвинялось в «коррупции и антиконституционной деятельности».

По декрету №1, опубликованному 2 февраля, Амин становился военным главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами страны, а также начальником штаба обороны. Он возглавил совет обороны, созданный еще при Оботе, и формирование этого важного органа перешло в его руки. Амин также сформировал новый кабинет министров.

«В 1971 году Амин начал насильственную исламизацию всех жителей страны, — отмечается в книге историка Андрея Емельянова «Постколониальная история Африки южнее Сахары». — Он создал новую, преимущественно исламскую элиту. Из армии и силовых структур были уволены большинство христиан. Они были заменены на мусульман и выходцев из этнических групп севера, составлявших ранее основную массу городских бедняков и люмпенов.

В 1972 году Амин объявил «угандизацию» экономики. Были национализированы сорок крупных и около пятисот мелких компаний. Амин запретил двойное гражданство. Все те, кто не принял угандийского в течение девяноста дней должны были покинуть страну, продав все имущество. В результате выехало около семидесяти тысяч индопакистанцев. Однако экономическая политика диктатора была настолько безграмотна, что уже в 1974 году правительство Уганды было вынуждено обратиться к Пакистану с просьбой вернуть квалифицированных специалистов, поскольку без компетентных управляющих хозяйство страны буквально разваливалось».

Достаточно быстро Амин восстановил против себя значительную часть собственного народа. Возмущение населения вызывали расцвет коррупции, спекуляции, произвол и беззаконие.

В 1976 году Амин объявил себя пожизненным президентом и подчинил себе карательные органы, которые получили разрешение вершить бессудные расправы. Его правление омрачилось не только жесточайшими репрессиями против политических оппонентов, но и геноцидом этнических групп ачоли и ланго, которые составляли костяк армии при Оботе.

Власть диктатора-самодура строилась на терроре, тотальном страхе и пытках. Число его жертв приближалось к 500 тысячам, причем около 2 тыс., как считается, президент убил лично. Так, в 1977 году в номере гостиницы «Нил» Амин собственноручно застрелил архиепископа Янани Лувума, предварительно попросив того помолиться за мирное будущее Уганды. Вскоре местные СМИ сообщили, что Лувум и двое министров правительства погибли в автокатастрофе. Их тела сожгли солдаты.

Подражая другим тиранам, Амин провозгласил себя фельдмаршалом, облачившись в красивую форму с большими погонами. Его страстью были ордена и медали, на которые он не жалел денег. Особенно Амин любил награды Второй мировой войны. Кроме того, он считал себя королем Шотландии, обожал спорт и выигрывал национальные соревнования по боксу, плаванию и регби. Из СССР правительство Амина наладило поставки вооружения, из ГДР – пригласило квалифицированных военных советников. Уровень жизни в Уганде стремительно падал, хотя сам тиран буквально купался в роскоши.

Согласно Ксенофонтовой, для отвлечения внимания народа от серьезных внутренних проблем диктаторский режим Амина создавал напряженную обстановку на границах с соседними странами, выдвигая неоправданные территориальные претензии Кении, Судану и особенно Танзании.

В октябре 1978 года угандийская армия вторглась в эту страну и захватила значительную часть ее территории к северу от реки Кагера.

После обращения танзанийцев к мировому сообществу с просьбой осудить агрессию и принудить Амина отвести войска первоначально локальный пограничный конфликт перерос в достаточно масштабное противостояние.

Военная авантюра в итоге стоила Амину власти. В поддержку Танзании выступили главы других стран региона – Анголы, Мозамбика, Замбии и Ботсваны. В совместном послании танзанийскому президенту Джулиусу Ньерере они выразили чувства солидарности с народом Танзании, «борющимся с фашистской и экспансионистской агрессией Иди Амина». По мнению руководства перечисленных стран, агрессия Уганды была направлена и против них тоже — поэтому статус конфликта следовало рассматривать как международный.

Амин не только переоценил военные возможности своей разоренной страны, но и совершенно не просчитал реакцию ведущих держав. Так, нападение на дружественную СССР Танзанию окончательно дистанцировало от Уганды соцблок, который раньше не то, чтобы очень любил сумасбродного диктатора, но оказывал ему некоторую поддержку.

После фатального решения о вторжении в Танзанию Амин продержался у власти лишь полгода. Успехи угандийских войск сменились тяжелыми поражениями. За счет мобилизации танзанийцы увеличили численность своей армии до 100 тыс. Присланные ливийским лидером Муаммаром Каддафи 3 тыс. солдат развернуть ситуацию обратно в пользу Амина не смогли.

Уже в феврале 1979-го бои велись на угандийской территории, а в марте участники антиаминовского фронта из числа угандийских эмигрантов создали организационную структуру Фронта национального освобождения Уганды (ФНОУ). В нее вошли добровольцы и оппозиционеры. В условиях неминуемого поражения солдаты и офицеры угандийской армии начали массово разбегаться. Одни переходили на сторону ФНОУ, другие дезертировали, покидали страну.

11 апреля 1979 года действовавшие в союзе отряды танзанийской армии и ФНОУ захватили Кампалу.

Штурмовать город не пришлось. Столица встречала победителей криками: «Мы свободны!», «Убийца, тиран и каннибал всегда погибает!» Амин временно укрылся в Джиндже, откуда пытался опровергнуть слухи о своем свержении «незаконным правительством». Однако поддержки у народа он не нашел, последовал за своими офицерами и бежал сначала к Каддафи в Ливию, а оттуда – в Саудовскую Аравию.

Спустя десять лет, в 1989-м, Амин попробовал вернуться в Уганду, однако успеха его акция не имела. В 2003 году свергнутый диктатор умер в Саудовской Аравии после тяжелой болезни. Британский политик Дэвид Оуэн, в 1977-1979 годах занимавший пост министра иностранных дел, отреагировал на известие следующей фразой: «Режим Амина был худшим из всех. Нам должно быть стыдно, что мы позволили ему просуществовать так долго».