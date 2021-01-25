Впервые в мире: в России засняли британский штамм коронавируса

Ученые научного центра «Вектор» в Новосибирске впервые в истории сфотографировали британский штамм нового коронавируса. Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает РИА «Новости».

Образец штамма был выделен у пациента в декабре 2020 года.

«Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса», — отметили в научном центре.

Ученые исследуют структурные особенности британского штамма и его проявления «в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных».

В сообщении «Вектора» также подчеркивается, что российские ПЦР-тесты надежно выявляют британский штамм наравне с «классическим» коронавирусом. Кроме того, тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора может отличить вирус-мутант от немутантных форм.

На эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» характерные для британского штамма особенности не сказываются. «В состав [вакцины] входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», — говорится также в сообщении.

22 января британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что найденный в Соединенном Королевстве штамм коронавируса может быть не только более заразным (на 70%), но и более опасным. «Сегодня меня проинформировали, что новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на юго-востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал он.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове отметила, что большая летальность пациентов от коронавируса, о которой говорил британский политик, может быть обусловлена перегрузкой систем здравоохранения. Если повышается трансмиссивность вируса, то число заболевших растет, указала специалист.

«Это приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии», — сказала эксперт ВОЗ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что этот тип вируса не приводит к более тяжелым формам течения COVID-19. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

При этом в России к началу 2021 года был зарегистрирован лишь один случай «британки». По словам Поповой, его обнаружили в конце декабря у прибывшего из Великобритании молодого человека. Как тогда, так и сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже не представляет опасности для окружающих. Российская вакцина эффективно справится с британским штаммом коронавируса, подчеркивали неоднократно отечественные специалисты.

Роспотребнадзор сообщал ранее, что во всех регионах России регулярно собирают материал у больных коронавирусной инфекцией. Собранные образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра «Вектор».

Ежемесячно российские специалисты прочитывают 150 геномов нового коронавируса, проводя углубленный генетический анализ — чтобы вовремя выявить возможное изменение вирусных свойств. В целом, по данным анализа, в России циркулируют достаточно однородные штаммы коронавируса, значимых изменений в геноме не зафиксировано. Sars-CoV-2 обладает сравнительно низкой скоростью накопления мутаций.