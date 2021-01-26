Защищал от русских: на Аляске нашли индейский форт

Развалины форта XIX века найдены на острове Баранова (другое название – Ситка) на юго-востоке штата Аляска в США при помощи радарного сканирования, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity. Оборонительное сооружение когда-то построили тлинкиты, один из местных индейских народов. Обнаруженный форт пал под натиском русских солдат последним перед тем, как Россия колонизировала эти земли в 1804 году.

Русские впервые появились на острове пятью годами ранее. Чтобы противостоять их продвижению вглубь своих территорий, тлинкиты возвели форт из толстых лиственничных бревен в устье реки Индиан-Ривер, назвав его Шис'ги Ноу. Такие форты не были характерны для культуры тлинкитов, которые предпочитали использовать для защиты естественные образования в скалах. Однако, на взгляд сотрудника Юго-восточного университета Аляски Томаса Торнтона, к моменту описываемых событий здешние индейцы сумели должным образом приспособиться к противостоянию с русскими. Впрочем, крепостные стены не стали для колонистов, действовавших в альянсе с алеутами, непреодолимым препятствием.

1 октября 1804 года тлинкиты вели огонь по наступавшим и сумели отразить первую атаку: русские и алеуты отступили под прикрытием огня с моря.

При этом обороняющиеся потеряли запас пороха, который взорвался в каноэ. Участвовавший в штурме правитель русских поселений в Северной Америке Александр Баранов предложил индейцам сдаться, выдать пленных и заключить мир, но те отказались. Тогда начался новый приступ. Индейцам пришлось бежать, а русские, если верить авторам исследования, разрушили уже опустевшую цитадель. Описание битвы встречается в разных источниках, хотя детали несколько отличаются. Сам Баранов получил в этом бою ранение. На скале, где раньше находилось индейское поселение, была заложена крепость Ново-Архангельская. В ее гавань заходили корабли из Кронштадта, совершавшие кругосветные путешествия.

Локальные столкновения между враждующими сторонами продолжились и после этого, однако русские прочно укоренились на Аляске.

Покинуть ее им пришлось в 1867 году ввиду решения царского правительства о продаже территории.

Около 100 лет историки и археологи пытались установить точное местонахождение форта. Теперь им помогла в этом комбинация двух методов сканирования грунта. По словам автора исследования Томаса Урбана из Колледжа искусств и наук Корнеллского университета, существовало несколько версий расположения форта.

«В более раннем исследовании, проведенном в 1950-х, сообщалось о находке дерева из западной стены форта. А в 2000-х примерно в том же месте были обнаружены пушечные ядра», — пояснил Урбан Live Science.

Основываясь в том числе и на этих данных, соавтор работы Бриннен Картер провел крупномасштабное геофизическое исследование с использованием электромагнитной индукции и георадара. Ученые просканировали территорию в 17 гектаров. Авторы назвали это крупнейшим археологическим геофизическим исследованием, когда-либо проводившимся на Аляске.

Урбан и Картер сравнили результаты своих исследований и поняли, что обнаружили под землей одно и то же.

Объект соответствует историческим описаниям размеров и формы форта, сделанным русскими колонистами, — 91,5 м в длину и 50 м в ширину.

«Мы полагаем, что геофизическое исследование дало убедительное, полученное посредством нескольких методов доказательство расположения форта – важного культурного символа сопротивления тлинкитов колонизации», — констатировали ученые.

В 2019 году житель Аляски Тайлер Иванофф на морском побережье у города Шишмарев нашел в бутылке письмо на русском языке из 1969 года.

Из текста письма следовало, что отправитель служил на плавбазе «Сулак», построенной в 1966-м в японском городе Иокогама. В 1992 году судно было списано.

«Сердечный привет от русского флота Дальневосточного пароходства. Флот ВРХФ (Востокрыбхолодфлот) из п/б «Сулак». Приветствую вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток – 43 ВРХФ из п/б «Сулак» всему экипажу. Желаем вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», -– говорилось в послании.