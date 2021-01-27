«Ракета взорвалась»: как «Челленджер» упал в прямом эфире

К концу января 1986 года космические челноки выполнили 24 миссии на орбиту по программе Space Shuttle. Всего же на год планировались 15 полетов.

Изначально «Челленджер» предназначался исключительно для испытательных целей, но впоследствии был переоборудован и подготовлен для полетов в космос. Система Space Shuttle состояла из орбитального аппарата (орбитер), который выводился на околоземную орбиту и являлся космическим кораблем, большого внешнего топливного бака и двух твердотопливных ракетных ускорителей. После выхода в космос орбитер самостоятельно возвращался на Землю и совершал посадку как самолет на взлетно-посадочную полосу. Твердотопливные ускорители приводнялись на парашютах и затем использовались вновь. Внешний топливный бак сгорал в атмосфере.

«Челленджер» должен был совершить уже десятую экспедицию менее чем за три года.

За этот период челнок выполнил запуск трансляционного спутника, ремонт спутника на орбите, снятие спутника с орбиты и другие работы. Были проведены эксперименты с космической лабораторией.

В состав экипажа «Челленджера» для очередной миссии входили семь человек – командир Фрэнсис Скоби, второй пилот Майкл Смит, научные специалисты Эллисон Онидзука, Джудит Резник и Роналд Макнейр, а также специалист по полезной нагрузке Грегори Джарвис и Шэрон Маколифф. Она отправлялась в полет впервые – в качестве первого участника проекта «Учитель в космосе».

Изначально старт «Челленджера» предполагали осуществить 24 января 1986 года. Но за двое суток его пришлось отложить из-за пыльной бури в месте возможной аварийной посадки шаттла – Дакаре. В сложившейся ситуации руководство NASA обратилось к правительству Марокко с просьбой разрешить использовать в случае аварийного приземления аэропорт в Касабланке. Получив добро, запуск переназначили на 26 января, но из-за грозы затем еще дважды переносили на день.

Запуск шаттла все равно представлял немалый риск, поскольку при низких температурах материал межсекционных уплотнителей твердотопливных ускорителей терял свою эластичность и мог не обеспечить герметичность в местах стыка секций.

Дискуссии шли до последнего, и все же старт «Челленджера» был назначен.

На гостевых трибунах собралось множество почетных гостей, начиная с президента США Рональда Рейгана. Они могли разглядеть стартовую площадку в бинокль. Миллионы американцев следили за происходящим благодаря телетрансляции с мыса Канаверал. Погода была практически идеальной для старта: безоблачное небо, яркое солнце, слабый ветер. Однако в ночь перед запуском над космодромом прошла ледяная буря, в результате чего соединения и уплотнительные кольца на ускорителях переохладились и обледенели. Температура воздуха опускалась до рекордно низких отметок.

Утром в день запуска, 28 января 1986 года, специалисты NASA приступили к обследованию челнока на предмет возможности опасного обледенения. Было понятно, что лед, отделяясь во время взлета, может повредить огнеупорное покрытие «Челленджера». К слову, позже выяснилось, что один из инженеров, наблюдавший за действиями специалистов с помощью специальной телевизионной установки, позвонил в контрольную комиссию и настоятельно потребовал отложить старт корабля из-за опасной степени обледенения.

В 11 часов 38 минут «Челленджер» оторвался от земли. Сразу же после старта кинокамеры зафиксировали белый дымок, выходивший из стыка нижней и средней секций правого ускорителя. Уже позже, анализируя кадры, эксперты предположили, что это выходил водяной пар.

Поначалу все шло, как положено. Через 16 секунд после старта корабль повернулся и взял курс за пределы земной атмосферы.

«Челленджер» идет с ускорением», – сообщила контрольная комиссия через 52 сек после запуска.

«Идем с ускорением», – передал по радио капитан Скоби.

Буквально через мгновение повалил черный дым, а на 59-й секунде из челнока вырвалась струя пламени. Разрушение летательного аппарата было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте: образовалась постоянная щель, через которую прорвались продукты сгорания. Язык пламени достиг одной из распорок, фиксирующих ускоритель. Вскоре после того как «Челленджер» прошел точку максимального динамического давления, распорка прогорела, ускоритель повернулся, прорвал днище водородного бака топливного блока и повредил кислородный бак. На 73-й секунде полета на высоте около 14 км произошел взрыв топливного бака. Корабль мгновенно разрушился, его обломки упали в Атлантический океан.

Перед самым взрывом Скоби и Смит заметили опасность, но уже не успели что-либо предпринять для спасения. Астронавты погибли не сразу. Как стало известно позже, взрывом оторвало носовую часть «Челленджера», в которой располагался экипаж. Кабина продолжила полет до высоты 20 км.

Астронавты воспользовались своими дыхательными аппаратами и продолжали жить до удара о воду на скорости 333 км/ч.

Свидетелями катастрофы стали миллионы телезрителей. При этом даже ведущий репортажа поначалу не понял, что же произошло. В течение нескольких секунд после взрыва он продолжал рассказывать о полете: «Контроль полета показывает, что все идет нормально. Очевидно, имеются некоторые неполадки. Мы не имеем связи».

И только после этого он наконец понял весь ужас происходящего: «Мы получили сообщение, что ракета взорвалась. Руководитель полета подтверждает это. Мы пытаемся выяснить причины случившегося».

Президент Рейган назначил специальную Комиссию под руководством бывшего госсекретаря США Уильяма Пирса Роджерса для расследования крушения. Она пришла к выводу, что определяющими факторами, приведшими к катастрофе, послужили недостатки корпоративной культуры безопасности и процедуры принятия решений NASA.

Комиссия с пристрастием допрашивала на закрытых заседаниях высших должностных лиц NASA и инженеров компании Morton Thiokol – поставщика ракет-носителей на твердом топливе. Как выяснилось, руководителям NASA с 1977 года было известно о потенциально опасных дефектах твердотопливных ускорителей, поставляемых Morton Thiokol, однако они не обращали на это должного внимания. Они также пренебрегли предупреждениями конструкторов об опасности запуска корабля в условиях низких температур того утра на мысе Канаверал и не доложили вышестоящему начальству о своих опасениях.

Вечером накануне запуска инженеры Morton Thiokol и должностные лица NASA обсуждали потенциальные проблемы полета. Инженеры единодушно просили отложить запуск «Челленджера». По словам главы инженерного корпуса компании Алана Макдональда, он спорил до хрипоты, но не смог переубедить оппонентов.

Комиссией также было отмечено, что в NASA очень хотели поскорее вывести «Челленджер» на орбиту из-за серии задержек, которые произошли раньше.

В операции по поиску обломков «Челленджера» приняли участие 6 тыс. человек. К работам привлекли атомную подводную лодку. Общие убытки из-за катастрофы составили $8 млрд. Около $3 млрд пришлось на стоимость самого шаттла.

После катастрофы «Челленджера» программа шаттлов была свернута на 32 месяца. Ряд астронавтов, выражая свое недоверие руководству NASA, покинули отряд.