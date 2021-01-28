Не спят и менструируют: как Луна влияет на людей

Лунные циклы могут быть связаны с продолжительностью сна и менструальными циклами, считают ученые. Влиянию Луны на эти аспекты человеческой жизни оказались посвящены сразу два исследования, опубликованных в журнале Science Advances.

На протяжении истории люди связывали влияние Луны с различными явлениями. В основном это не имело под собой никаких оснований, но кое-что, по всей видимости, может оказаться правдой. Так, ученые из Вашингтонского университета выяснили, что лунные циклы влияют на продолжительность сна.

Участниками исследования стали 98 человек из общин аргентинских индейцев и 464 студента из Сиэтла, США. Такие когорты ученые выбрали, чтобы проанализировать поведение людей в разных средах, с разным доступом к искусственному освещению, которое могло бы повлиять на результаты. Ученые отслеживали продолжительность сна участников с помощью специальных браслетов.

Оказалось, связь между продолжительностью сна и приближающимся полнолунием действительно есть — чем ближе было полнолуние, тем меньше люди спали ночью. Возможно, это связано с количеством света — при полной Луне его становилось больше.

Тенденция была более выражена среди индейцев, но и среди городских жителей тоже наблюдалась.

«Мы видим четкое влияние лунных циклов на сон — люди ложатся спать позже и спят меньше в дни, предшествующие полнолунию, — говорит профессор биологии Горацио де ла Иглесиа, ведущий автор исследования. — И хотя эффект выражен сильнее там, где нет доступа к электричеству, он наблюдается и в городах, в том числе среди студентов».

«Мы предполагаем, что наблюдаемые нами закономерности — врожденная адаптация, которая позволяла нашим предкам пользоваться естественным источником вечернего света, который появлялся в определенные дни лунного цикла», — добавляет соавтор работы биолог Леандро Казираги.

Но циклы сна — не единственные, на которые может повлиять Луна. Ранее в народе считалось, что лунные циклы связаны с менструальными — и, возможно, не без оснований.

Еще одно исследование, проведенное немецкими специалистами из Вюрцбургского университета показало, что менструальные циклы могут синхронизироваться с лунными — особенно у молодых женщин, не подвергающихся избытку искусственного света.

Луна влияет на репродуктивные циклы многих животных, но ее влияние на человека в этой сфере спорно. Еще в древности люди обратили внимание, что продолжительность менструального цикла примерно равна продолжительности лунного, а в наши дни ученые также выяснили, что женщины с продолжительностью цикла 28-30 дней имеют наибольшую вероятность забеременеть.

Исследователи использовали менструальные календари 22 женщин, которые вели записи на протяжении 32 лет от начала менструации.

Оказалось, в более молодые годы их менструальные циклы часто синхронизировались с лунными, иногда на протяжении нескольких лет подряд.

Начало менструации, как правило, выпадало на полнолуние, реже — на новолуние. Однако с возрастом цикл становился короче и переставал совпадать с лунным.

У двух участниц такой синхронности практически не наблюдалось. Эти женщины ложились спать поздно и больше остальных подвергались воздействию искусственного света.

В целом, у женщин моложе 35 лет менструальные циклы синхронизировались с лунным в 23,6% случаев, а после 35 — в 9,5%.

Результаты не говорят о прямом влиянии луны на менструальный цикл, но позволяют допустить определенную связь, считают исследователи. Луна влияет на магнитосферу Земли, создавая электромагнитные поля, которые могут ощущать животные. Возможно, люди тоже подвержены этому воздействию.

Вероятно, в древности репродуктивное поведение человека было связано с лунными циклами, считают авторы работы. Однако появление искусственных источников света, особенно в последние столетия, значительно ослабило эту связь.