Ахиллесова пята: чего боится коронавирус

Американские ученые из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили у коронавируса слабое место, передает портал MedicalXpress.

Специалисты выявили у SARS-CoV-2 особый фермент — экзорибонуклеазу nsp14-ExoN. По их словам, он помогает вирусу исправлять ошибки, которые возникли при репликации генома. Кроме того, этот фермент отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов. Таким образом у патогена появляется эволюционное преимущество.

«Экзорибонуклеаза коронавируса служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов», — отметила одна из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

Ученые считают, что этот фермент является «ахиллесовой пятой» коронавируса. По их мнению, если разработать лекарство, которое будет блокировать действие фермента, то вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью «отключится».

В середине января российские ученые совместно с узбекистанскими коллегами установили, что небольшие дозы радиации могут уничтожить коронавирус и его мутации.

«Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского федерального университета (УрФУ).

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что «малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток». Эти «малые дозы» содержатся в мягком рентгене и ультрафиолете.

Ученые разрабатывают соответствующую методику лечения. Специалисты считают, что такой способ можно применять не только для лечения человека, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

В середине декабря британские власти сообщили о появлении нового штамма коронавируса. Подобную мутацию в то же время зафиксировали и специалисты ЮАР. Ученые Соединенного Королевства выяснили, что «британский» штамм на 70% заразнее «привычного» вида инфекции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон связал повышение заболеваемости в стране именно с активным распространением этой мутации. Местные власти ввели полный локдаун.

Новый штамм обнаружили в еще более чем 40 странах. В частности, один случай «британской» мутации был завезен из Соединенного Королевства в Россию. Но, по словам властей страны, он уже не представляет никакой опасности.

В связи с активным распространением «британского» штамма многие государства, в том числе и Россия, прекратили авиасообщение с Великобританией.

В конце декабря терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что перенесенный коронавирус может сократить продолжительность жизни из-за того, что вирус влияет на состояние сосудов.

«Вирус в большей степени повреждает сосуды, притом сосуды во всех органах, и самое главное — сосуды, которые питают сами сосуды, в том числе крупные», — сказал он в разговоре с Ura.ru.

По его словам, состояние мелких сосудов, которые находятся на стенке аорты, определяет срок жизни человека. В то же время, по словам Жемчугова, последствия коронавируса могут привести к повреждению органов — почек, печени, сердца, мозга или нервной системы.

При этом Жемчугов подчеркнул, что исход болезни и ее последствия зависят от того, какие слабые места были у человека до этого.