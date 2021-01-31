Достались от матери: младенцы получили антитела от COVID-19

Беременные женщины, переболевшие COVID-19, передают своим детям антитела от инфекции, выяснили ученые из Пенсильванского университета. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

Защита новорожденных от инфекций зависит в первую очередь от антител, которые передаются от матери через плаценту. Это касается и защиты от SARS-CoV-2, однако детали передачи антител в этом случае пока что не изучены до конца.

Тем не менее, исследователям удалось выяснить, что она происходит в большинстве случаев, и чем раньше будущая мать заразилась, тем выше будет концентрация антител в пуповинной крови младенца.

«Наши результаты вполне соответствуют тому, что можно было предположить на основе исследований других вирусов», — говорит профессор Скотт Хенсли, один из авторов работы.

Исследователи наблюдали за 1714 женщинами, родившими с апреля по август 2020 года. 83 из них переболели COVID-19, а у 72 младенцев ученые обнаружили в пуповинной крови антитела, независимо от того, были ли у матери симптомы инфекции. Примерно у половины детей уровень антител был такой же или выше, чем у матери, а в четверти случаев — в 1,5-2 раза выше.

«Антитела к SARS-CoV-2 проникали через плаценту как при выраженной, так и при бессимптомной формах коронавирусной инфекции, — пишут авторы работы. — Их концентрация в пуповинной крови напрямую демонстрировала, как много антител было в крови беременной женщины и насколько сильной была перенесенная ей инфекция. Это показывает, что антитела должны защищать плод от заражения».

Кроме того, женщины передают младенцам больше антител, если они заразились на ранних сроках беременности.

Это позволяет допустить, что и вакцинация в первом триместре беременности будет полезнее для будущего ребенка, чем на более поздних этапах. Однако сначала следует окончательно убедиться, что вакцинация безопасна для беременных.

Антитела, которым удалось пересечь плацентарный барьер — это иммуноглобулины G, которые вырабатываются через несколько дней после заражения и, по всей видимости, обеспечивают долгосрочную защиту от коронавируса. Ни у одного младенца не было иммуноглобулинов М, которые появляются сразу после заражения. Это позволяет заключить, что сами дети коронавирусом не заразились.

Ученые пока не могут сказать, достаточно ли будет этих антител, чтобы защитить младенческий организм от инфекции. Некоторые малыши появились на свет преждевременно, но их оказалось слишком мало, чтобы оценить, как это может сказаться на уровне защиты. Чтобы уточнить эти данные, необходимо больше исследований.

Также предстоит выяснить, отличается ли поведение антител, появившихся после болезни и после введения вакцины. Более ранние наблюдения показали, что антитела, появившиеся после COVID-19, менее активно преодолевают плацентарный барьер, чем антитела после вакцинации от гриппа и коклюша. Возможно, после прививки от SARS-COV-2 реакция организма будет более мощной, но это необходимо проверить.

Беременные не участвовали в испытаниях вакцины от SARS-COV-2, поэтому нельзя сказать, как она поведет себя в их организме, отмечают исследователи.

«Вполне вероятно, что вакцина обеспечит защиту как беременным, так и младенцам, — считает доктор Марк Туррентин, член экспертной группы по COVID-19. — Для меня это исследование подчеркивает, что включать беременных женщин в клинические испытания, например, вакцины от COVID-19, необходимо, особенно в тех случаях, когда польза от вакцинации больше, чем потенциальный риск заболевания, угрожающего жизни».

На необходимость вакцинации беременных указали и исследователи из Вашингтонского университета. Они выяснили, что

госпитализация при COVID-19 беременным требуется в 3,5 раза чаще, чем в среднем по населению, а смертность среди них в 13,6 раз выше, чем у небеременных в возрасте 20-39 лет.

Три умерших женщины принадлежали к этническим меньшинствам, страдали от ожирения и гипертонии. В прочих же факторах, которые влияют на течение COVID-19 у беременных и смертность, еще предстоит разобраться. Исследователи осуждают постановление ВОЗ о недопуске беременных к вакцинации из-за нехватки данных о безопасности вакцин — по их мнению, исследования на животных достаточно наглядно показали, что серьезных рисков для беременных прививка не несет. С учетом опасности, которую представляет заражение SARS-CoV-2, беременных все же стоит вакцинировать.