Как у шизофреников: каннабис снижает интеллект у подростков

Подростки, которые регулярно употребляют каннабис, страдают от снижения интеллекта, выяснили психиатры из Королевского колледжа хирургов Ирландии. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Medicine.

Каннабис — наиболее распространенное в мире запрещенное вещество, особенно он популярен среди молодежи. Употребление каннабиса в подростковом возрасте прочно связано с повышенным риском развития психических заболеваний и ухудшения существующих, а также с проблемами в образовании и будущей карьере.

Исследования с использованием МРТ показывают, что регулярное употребление каннабиса приводит к уменьшению объемов серого вещества в гиппокампе и миндалевидном теле — областях, связанных с памятью и эмоциями.

Авторы работы проанализировали семь исследований, посвященных употреблению каннабиса. Всего в них приняли участие 808 подростков и молодых людей, употреблявших каннабис не реже раза в неделю на протяжении минимум полугода и 5308 человек, которые не употребляли его вообще. Также участники сообщали результаты тестов на IQ до того, как они пристрастились к каннабису, и после. В среднем за участниками наблюдали до достижения 18 лет, но в одном исследовании наблюдение велось до 38 лет.

Результаты показали, что с течением времени у тех, кто часто употреблял каннабис, IQ снижался в среднем на 2 пункта.

Более ранние исследования, не вошедшие в метаанализ, показывали ухудшение на 8 пунктов, отмечают исследователи. Дальнейший анализ позволил предположить, что дело в первую очередь в вербальном компоненте.

Вербальный интеллект позволяет анализировать и систематизировать полученную словесную информацию, а также воспроизводить ее в виде речевых сигналов.

«Предыдущие исследования показывают, что молодые люди, употребляющие каннабис, часто меньше преуспевают в жизни, чем их сверстники, и подвержены повышенному риску возникновения серьезных психических заболеваний, таких как шизофрения, — отмечает профессор Мэри Кэннон, ведущий автор исследования. — Потеря пунктов IQ в раннем возрасте может значительно повлиять на успеваемость в школе и колледже, а также на перспективы трудоустройства».

«Употребление каннабиса в молодости вызывает большую озабоченность, так как развивающийся мозг может быть особенно восприимчив к наносимому им вреду в этот период, — подчеркивает доктор Эммет Пауэр, — соавтор работы. — Результаты этого исследования помогают нам глубже понять эту важную проблему общественного здравоохранения».

Исследователи сравнивают выявленные изменения с теми, что происходят незадолго до появления шизофрении — например, у мужчин с этим диагнозом в возрасте 13-17 лет наблюдалось снижение уровня вербального интеллекта в среднем на 6 пунктов.

Впрочем, снижение IQ на 2 пункта не значимо с клинической точки зрения, признают исследователи, и само по себе не объясняет ряд психосоциальных проблем, с которыми сталкиваются потребители каннабиса. Ученые отмечают, что необходимы более длительные исследования, где наблюдение за испытуемыми будет вестись и после 18 лет — более ранние работы показали, что употребление каннабиса приводит и к отсроченным на годы когнитивным изменениям. Также важно учитывать разные компоненты интеллекта и отслеживать изменения в них по отдельности.

Ранее британские исследователи проанализировали ряд посвященных эффектам каннабиса работ и выяснили: даже однократное его употребление приводит к временному появлению симптомов психических заболеваний, в том числе шизофрении. Причиной этого становится психоактивное соединение тетрагидроканнабинол.

В частности, после употребления каннабиса люди страдают от паранойи — им кажется, что другие говорят о них или как-то им угрожают. Также они слышат голоса. Иногда симптомы выражены слабо и заключаются в потере мотивации. Однако и такое их проявление небезобидно и может сказаться на работе и других сферах жизни.