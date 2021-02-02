Собственность СССР: как Калинин вернул Южный Сахалин и Курилы

От Витте до Исакова: страсти по Южному Сахалину

Исследование Россией Сахалина и Курильских островов началось в середине XVII века усилиями землепроходцев и мореходов. Особо значимыми в этом процессе считаются заслуги руководителя одной из первых экспедиций Василия Пояркова. Параллельно исследовательские миссии проводили японцы и голландцы. Чуть позже, в 1720-1730-е годы, русские моряки побывали у большинства островов Большой и Малой курильской гряды.

В середине XIX века крупный исследователь Дальнего Востока адмирал Геннадий Невельской сумел найти пролив между материком и доказать, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как считалось ранее. В последующие десятилетия здесь побывали многочисленные гидрографические, геологические, ботанические, зоологические, этнографические экспедиции.

Вместе с тем в 1869-1905 годах Сахалин был крупнейшей в России ссыльнокаторжной колонией.

В 1875 году Японии передали право на Курильские острова в обмен на согласие японского правительства не претендовать на южную половину Сахалина. Впрочем, она отошла Японии по условиям Портсмутского мирного договора, подписанного 5 сентября 1905 года. Это событие значительно подпортило репутацию главы делегации России на переговорах Сергея Витте. Он сумел сохранить под контролем Петербурга Северный Сахалин, но не владевшие тонкостями дипломатической игры обыватели его работу не оценили. Общественность объявила Витте виновным в «позорных» итогах войны, заклеймив его за «преступную уступчивость» и наградив презрительной кличкой «Граф Полусахалинский».

Фактически русский флот лишался свободного выхода в Тихий океан, доступа к портам Камчатки и Чукотки. Во время Гражданской войны в России японцы захватили и Северный Сахалин, оккупация которого продолжалась до 1925 года. Со своей стороны советское правительство считало себя не связанным условиями Портсмутского договора.

Часть утраченного после русско-японской войны вернул уже СССР во Второй мировой. Причем «сахалинский вопрос» поднимался на высшем уровне еще в середине 1930-х. Поэт Константин Симонов приводил содержание беседы между Иосифом Сталиным и адмиралом Иваном Исаковым, состоявшейся во время одного из застолий в указанный период. Если верить флотоводцу, диалог произошел, когда участники банкета уже довольно много выпили, а сам он находился в нетрезвом состоянии.

«Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому», — обратился Исаков к Сталину и подвел его в карте Дальнего Востока, объясняя стратегическую необходимость овладения южной частью Сахалина.

«Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим этот Южный Сахалин, до тех пор у нас все равно не будет выхода в океан», — констатировал Исаков.

Сталин выслушал его «довольно спокойно» и, в свою очередь, сказал: «Подождите, будет вам Южный Сахалин!»

Когда же Исаков принял сказанное за шутку, Сталин повторил сказанное «уже немного сердито, но в то же время усмехаясь».

Как CCСР возвращал утраченное царской Россией

Ровно через 40 лет после потери южной части Сахалина, в конце августа 1945 года, советские войска высадились на острове в результате успешно проведенной Южно-Сахалинской операции и взяли его под свой контроль. Следом они овладели Курилами. При этом вопрос государственной принадлежности так называемых «северных территорий» — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, с японской точки зрения, остается открытым до сих пор и не позволяет странам заключить мирный договор.

2 февраля 1946 года южная часть Сахалина и Курильские острова были объявлены государственной собственностью Советского Союза.

Согласно указу президиума Верховного Совета СССР за подписью его председателя Михаила Калинина, под советскую юрисдикцию переходила вся земля на указанных территориях с ее недрами, лесами и водами. Немедленной национализации подлежали банки, сберкассы, железнодорожный и водный транспорт, средства связи, предприятия всех отраслей промышленности с числом рабочих свыше 10 человек, больницы, гостиницы, аптеки, санатории, вузы, научно-исследовательские учреждения, кинематографы, театры, электросети и водопроводно-канализационные сооружения.

Одновременно на территории южной части Сахалина и Курильских островов была образована Южно-Сахалинская область, которая первоначально вошла в состав Хабаровского края.

«Образовать на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинскую область с центром в городе Тойохара (ныне Южно-Сахалинск. – «Газета.Ru») с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР», — гласил документ.

В тот же день постановлением Совнаркома СССР было временно создано Южно-Сахалинское областное управление по гражданским делам. Органы японской администрации — губернаторство и окружные префектуры — предписывалось ликвидировать до 1 марта 1946 года.

Как Сталин хотел вырыть тоннель на Сахалин

2 января 1947-го путем выделения Южно-Сахалинской области из состава Хабаровского края была образована Сахалинская область. Шло активное переселение людей. 18 апреля того же года из Александровска-Сахалинского в Южно-Сахалинск был перенесен центр области. На севере острова не имелось удобных гаваней, а на юге находились три порта с более продолжительными сроками навигации. Они обеспечивали морское сообщение с материком и Курильскими островами.

Образование объединенной области ускорило интеграцию присоединенной территории в состав Советского Союза и способствовало ее развитию.

Богатый природными ресурсами остров мог приносить существенные доходы в бюджет. Но для организации поставок нефти, природного газа и древесины требовалось улучшить коммуникации. Из-за частых сильных ветров транспортная связь между Сахалином и материком бывает затруднена. Над решением проблемы изолированности вновь приобретенных территорий стали задумываться сразу после войны. Началось строительство железнодорожных веток.

А в 1950 году на совещании с участием Георгия Маленкова, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Лаврентия Берии и Никиты Хрущева Сталин предложил соединить Сахалин с Хабаровским краем посредством моста или подземного тоннеля.

После обсуждений со специалистами был принят второй вариант. По утвержденному Совмином СССР проекту, запустить тоннель в эксплуатацию планировалось к концу 1955-го. Основные работы предполагалось провести в 1953 году силами узников ГУЛАГа. Однако после смерти Сталина и массовой амнистии заключенных реализация проекта была свернута на начальном этапе.