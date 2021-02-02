«Опасаться не надо»: какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации

Гриппоподобные симптомы могут проявиться у человека после прививки от COVID-19 в течение суток. Об этом заявила в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно», — сообщила врач.

Температуру может сопровождать легкий озноб, добавила Драпкина. Крайне редко температура поднимается после прививки выше 39 градусов.

«Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — отметила она.

Бежать за помощью в этих случаях не нужно, подытожила специалист.

Сейчас самая доступная российская вакцина — «Спутник V», созданная учеными Центра имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав РФ зарегистрировал препарат еще в августе.

20 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока в мире не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Эксперт ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям. В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила она.

Эксперт также добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. В настоящее время еще 12 препаратов от коронавируса ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.

В тот же день ВОЗ получила заявку на регистрацию российского «Спутника V».

31 декабря в своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин заявил, что эпидемию коронавируса в стране полностью остановить еще не удалось. Глава государства выразил надежду, что в 2021 году получится восстановить нормальную жизнь.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь», — подчеркнул Путин. По его словам, эпидемия COVID-19 пока еще полностью не отступила, но при этом борьба с ней «не прекращается ни на минуту».

За день до этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обе российские вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши, хотя и имеют различия. По ее словам, «Спутник V» немного реактогеннее, однако

оба препарата не имеют серьезных побочных эффектов и отлично работают. Голикова подчеркнула, что российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

Путин в середине января напомнил, что «слава Богу, вакцина [российского производства] не требует необычных условий для транспортировки». «У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — добавил президент.