Язык меняется: как предсказать расставание

Грядущее расставание можно предсказать по лексике, которую использует человек, выяснили специалисты Техасского университета в Остине. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Расставание — тяжелый опыт для обоих партнеров. По всей видимости, связанные с этим раздумья и переживания способны отражаться в языке.

Авторы работы проанализировали более миллиона сообщений, оставленных 6800 пользователями на сайте Reddit, в том числе в разделе, посвященном расставаниям, за год до разрыва с партнером и в течение года после.

Оказалось, за три месяца до расставания их язык менялся и становился прежним лишь спустя более чем полгода.

Независимо от того, был человек сам инициатором расставания или это его бросили, язык становился более личным и неформальным, что указывало на снижение уровня аналитического мышления.

Появлялось больше слов «я» и «мы», также исследователи отметили признаки усиленной когнитивной деятельности.

«Это признаки того, что у кого-то тяжелая когнитивная нагрузка, — говорит ведущий автор исследования психолог Сара Серадж. — Они думают или работают над чем-то и становятся более сфокусированными на себе. Иногда употребление слова «я» соотносится с депрессией и печалью. Когда люди в депрессии, они, как правило, сосредотачиваются на себе и не могут так много общаться с другими».

Эти закономерности достигали своего пика в день расставания и сохранялись на протяжении полугода, даже при обсуждении чего-то, совершенно не связанного с расставаниями.

Это первое исследование, в котором использовались методы обработки естественного языка для изучения расставаний, отмечают авторы работы.

«Создается впечатление, что еще до того, как люди осознают, что разрыв произойдет, это начинает влиять на их жизнь, — отмечает Серадж. — Мы не замечаем, сколько раз мы используем предлоги, частицы или местоимения, но на их использование влияют наши переживания, и они многое могут рассказать о нашем эмоциональном и психологическом состоянии».

У некоторых пользователей язык прежним так и не стал. Исследователи выяснили, что эти люди часто пересказывали свою историю расставания снова и снова, что, видимо, затрудняло их психическое восстановление.

Также ученые сравнили результаты с изменениями в языке при разводе и других эмоциональных потрясениях. Они оказались довольно похожими, но в случае, когда речь шла об отношениях, были наиболее выражены.

«Впервые с помощью технологий мы можем увидеть в реальном времени, как люди переживают расставание, — подчеркивает психолог Кейт Блэкберн, соавтор исследования. — Это исследование на самом базовом уровне дает вам, мне и обычным людям понимание того, как близкие могут реагировать со временем на окончание романтических отношений».

Поскольку изменения наблюдались в обсуждениях, посвященных не только отношениям, но и совсем отстраненным темам, очевидно, что расставание сказывается на всех областях жизни, подчеркивают авторы работы. Они надеются, что дальнейшая работа в области анализа языка позволит выявить и другие изменения, связанные с переживанием того или иного жизненного опыта.

А психологи из Калифорнийского университета ранее обратили внимание, что расставание можно предсказать по первому сексу пары. Исследователи установили, что и в краткосрочных, и в длительных отношениях романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.

Как выяснили ученые, это расхождение, в среднем, наблюдается после первого полового контакта.

По всей видимости, удовольствие, полученное с новым партнером в постели, способно сыграть определяющую роль для дальнейших отношений, предполагают исследователи. Таким образом, у отношений, имевших захватывающее начало и приятную для обоих партнеров первую ночь, больше шансов вырасти во что-то серьезное.