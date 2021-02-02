«Спутник V» превзошел вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson

Российская вакцина «Спутник V», созданная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, показала 91,6%-ную эффективность по результатам III фазы испытаний.

Проверка препарата на 19 866 добровольцев показала устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах, указывается в отчете, представленном на сайте Sputnik Vaccine.

«Эффективность вакцины для 2 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет», — говорится в документе.

При этом, из числа проанализированных образцов, гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, и у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ.

«Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом», — пояснили разработчики.

Кроме того, по словам создателей, побочные эффекты от препарата сведены к минимуму — 94% от общего числа нежелательных последствий протекали в легкой форме и свелись к простудным синдромам, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости.

Принципиальным моментом специалисты называют то, что вакцина не влечет нежелательные побочные явления, относящиеся к самой вакцинации, а также аллергические реакции и анафилактический шок.

«Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьезных случаев заболевания или смерти. «Спутник V» более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. «Спутник V», который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19», — отметила доктор медицины, профессор Центра вакцин и иммунотерапии филадельфийского Института Вистар Хильдегунд Эртл.

Результаты испытаний были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

«Публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований «Спутника V» является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией. Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными. На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем», — пояснил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Кирилл Дмитриев — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который также участвовал в создании препарата, указал, что «Спутник V» превосходит другие вакцины в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене.

«Спутник V» — вакцина для всего человечества», — подчеркнул топ-менеджер.

В прошлом месяце пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что еще один российский препарат от COVID-19 — «ЭпиВакКорона», созданный ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», имеет стопроцентную иммунологическую эффективность.

При этом, уже выработанные организмом вакцинируемого антитела к коронавирусу нового типа не являются препятствием для введения препарата – это только усилит уже сформировавшийся иммунитет.

Третья российская вакцина для профилактики коронавируса может быть запущена в гражданский оборот уже в марте. Об этом рассказал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Константин Чернов.

ФНЦ завершает вторую стадию клинических испытаний, изучая эффективность инактивированной вакцины на добровольцах. По словам Чернова, эта вакцина — цельновирионная, в ней используется «обезоруженный» вирус SARS-CoV-2, специально обработанный для безопасного запуска иммунной реакции.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны и технологические заделы.