Вовремя потолстеть: как лишний вес продлевает жизнь

Хотя лишний вес принято считать фактором, сокращающим жизнь, на самом деле связь между ее продолжительностью и лишними килограммами несколько сложнее — все зависит от того, сколько их и в каком возрасте они набраны. Как выяснили специалисты Университета штата Огайо, люди, которые выросли с нормальным весом, а потом набрали избыточную массу, живут дольше остальных. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Epidemiology.

Ученые использовали данные, собранные в 1948-2014 годах в рамках длительного исследования сердечно-сосудистой системы. Всего в их распоряжении оказались медицинские записи о 4576 первоначальных участниках и о 3753 их детях. Почти все члены первой группы умерли к концу исследования, что дало возможность изучить влияние различных факторов на продолжительность их жизни.

Исследователи сосредоточились на индексе массы тела (соотношении роста и веса) и его изменении на протяжении жизни. После поправок на различные факторы (курение, семейное положение, образование, болезни и т. п.)

оказалось, что дольше всех жили те, кто повзрослел с нормальным весом, а в более поздние годы набрал пару лишних килограмм, но никогда не страдал ожирением.

Следующими по продолжительности жизни оказались люди, которые провели всю жизнь с нормальным весом, затем те, кто всю жизнь прожил с небольшим избытком веса и те, кто, наоборот, весил слишком мало. В первой группе следом шли те, кто часть жизни провел с лишним весом, а затем похудел, во второй таких не оказалось. Меньше всех прожили участники, у которых изначально был лишний вес, и они набирали его в дальнейшем.

«Влияние прироста веса на смертность — сложное явление, — говорит социолог Хуэй Чжэн, ведущий автор исследования. — Это зависит как от времени и величины прироста веса, так и от того, какой ИМТ был в начале. Суть в том, что для тех, кто вступает в зрелость с нормальным весом и к более поздним годам набирает немного лишнего веса, эти килограммы могут увеличить продолжительность жизни».

Изучение более молодой когорты участников обнаружило тревожные тенденции. Помимо того, что среди них не было тех, кто в течение жизни похудел, у них чаще встречался избыточный вес в юные годы, что снижало шансы на долгую жизнь. Кроме того, среди них в целом ожирение было распространено больше.

«У молодежи наблюдается более высокий ИМТ, который чаще, чем у родителей, имел тенденцию увеличиваться с возрастом», — отмечает Чжэн.

Медицинские достижения сегодня позволяют людям с ожирением прожить дольше, чем в прошлом. Тем не менее, оно все еще остается важным фактором смертности, подчеркивают исследователи.

«Вклад ожирения в смертность населения увеличился с 5,4% в исходной когорте до 6,4% в когорте потомков, — уточняет Чжэн. — Это потому, что людей с ожирением стало больше».

Влияние лишнего веса на смертность зависит от индивидуальной траектории его набора, заключают исследователи. Однако смертность населения, связанная с набором массы тела, росла из поколения в поколение, поскольку распространенность избыточного веса увеличивалась. Хотя сегодня люди с лишним весом могут прожить дольше, ожирение становится все более частой проблемой, что сводит на нет успехи медицины.

Ранее иранские ученые обратили внимание, что большой живот даже при нормальном весе повышает риск многих болезней и преждевременной смерти.

Ученые провели мета-анализ более 70 исследований, посвященных связи показателей ожирения, в том числе объема талии, и риска развития различных заболеваний и смерти. Всего в рассмотренные исследования вошли данные более 2,5 млн человек из разных стран.

Оказалось, каждые лишние 10 см в объеме талии связаны с ростом риска преждевременной смерти на 11%.

Значимой разницы в результатах не наблюдалось даже при поправке на индекс массы тела и иные факторы. Большой живот мог присутствовать даже у относительно стройных людей, и им он нес те же опасности, что и более упитанным.

Висцеральный жир — это жир, который находится вокруг органов в брюшной полости. Его излишек связан с высоким холестерином, высоким кровяным давлением, болезнями сердца, диабетом и инсультом. Соответственно, увеличение количества висцерального жира может увеличить и риск смерти от этих болезней, пояснили ученые.