На мировом уровне: в США оценили вакцину «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность, не требуя при этом сверхнизких температур при транспортировке и хранении, в отличие от других препаратов. Об этом со ссылкой на специалистов трех университетов США сообщает ТАСС.

В третьей фазе испытаний эффективность «Спутника V» составила 91,6% — это немногим меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, чья эффективность составляет около 95%, заявил инфекционист медцентра при Стэнфордском университете Дин Уинслоу.

Российская вакцина не требует отрицательной температуры для хранения, поскольку является не РНК-, а ДНК-препаратом. Глава отделения инфекционных заболеваний медицинского факультета Гарварда Дэниэл Курицкис отметил, что хранить «Спутник V» можно в обычном холодильнике.

«Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», — добавил он.

По словам инфекциониста из Университета штата Джорджия Роджера Макартура, устойчивость российской вакцины к температурам выше 0 градусов, безусловно, является преимуществом.

«Однако я думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», — добавил Макартур.

Курицкис отметил, что российский препарат превосходит в эффективности вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson. В перспективе «Спутник V» поможет одержать победу над пандемией коронавируса, добавил он.

Уинслоу подчеркнул, что нужны дополнительные испытания «Спутника V» — чтобы укрепить доверие к вакцине.

4 февраля в немецкой газете Welt вышла статья, в которой вакцина «Спутник V» сравнивается с советским Спутником-1, который СССР запустил в космос в 1957 году. Газета отмечает, что публикация о препарате в журнале The Lancet доказала высокую эффективность препарата. Это оправдывает решение России начать использовать вакцины до обнародования окончательных данных о ней.

Согласно статье в журнале The Lancet, подводящей итоги III фазы клинических испытаний «Спутника V», эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти считает, что эффективность «Спутника V» «выглядит великолепно».

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в свою очередь, что статья в The Lancet подтверждает утверждения об эффективности «Спутника V». Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что публикация о вакцине показывает, что существует глобальный интерес к российскому препарату.

Министр также добавил, что россияне имеют возможность привиться одним из лучших препаратов от коронавируса. 30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обе российские вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши, хотя и имеют различия. По ее словам, «Спутник V» немного реактогеннее, однако оба препарата не имеют серьезных побочных эффектов и отлично работают. Голикова подчеркнула, что российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.