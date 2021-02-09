Нарушение ритмов: уличный свет приводит к раку

За последнее столетие электрическое освещение радикально изменило ночные пейзажи, особенно в крупных городах. Эпидемиологические наблюдения выявили связь между более высокими уровнями ночного освещения, зарегистрированными со спутников, и повышенным риском развития рака молочной железы, однако прямой зависимости найти не удалось.

Поскольку некоторые виды рака молочной железы могут иметь гормональную зависимость от рака щитовидной железы, специалисты Научного центра здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне обратили внимание на данные о здоровье почти полумиллиона американцев в возрасте 50-71 года. Сбор данных начался в 1995-1996 годах в рамках масштабного исследования здоровья населения. За участниками наблюдали в среднем 12,8 года, за это время у 856 из них был выявлен рак щитовидной железы. С помощью спутниковой съемки ученые выяснили, какой уровень освещения в районах, где проживали участники с раком.

Оказалось, у тех, кто подвергался самому высокому уровню искусственного освещения ночью, риск заболеть раком щитовидной железы был на 55% выше, чем у жителей наименее освещенных районов.

Наиболее выражена была ассоциация с папиллярным раком, при котором опухоль покрыта множеством «сосочков». У женщин она была сильнее для локализованных форм без метастазов, у мужчин — наоборот, для тяжелых случаев рака. Социально-демографические характеристики, индекс массы тела и другие факторы не слишком влияли на результат.

Это лишь первые шаги в изучении связи освещения и рака щитовидной железы, и результаты предстоит подтвердить в других исследованиях, отмечают авторы работы, опубликованной в журнале Cancer. Также пока неясно, как именно избыток света может приводить к раку. Возможно, дело в подавлении синтеза мелатонина — этот гормон регулирует активность эстрогенов, которые оказывают противоопухолевое действие. Кроме того, дело может быть в нарушении циркадных ритмов — это тоже один из факторов развития рака.

«Наше исследование — обсервационное, оно не направлено на установление причинно-следственной связи, — поясняет доктор Цянь Сяо, ведущий автор исследования. — Поэтому мы не можем сказать наверняка, приводят ли более высокие уровни наружного освещения в ночное время к повышенному риску заболевания раком щитовидной железы или дело в каких-то других факторах. Однако, принимая во внимание хорошо известные доказательства, подтверждающие нарушение циркадных ритмов из-за избытка освещения в ночное время, мы надеемся, что наша работа подтолкнет других исследователей к дальнейшему изучению взаимосвязи между освещением и раком, а также другими заболеваниями.

В последнее время в некоторых городах предпринимаются усилия по снижению светового загрязнения, и мы считаем, что будущие исследования должны оценить, влияют ли такие усилия на здоровье человека и в какой степени».

Ранее ученые из Университета штата Орегон предупредили об опасности синего света, излучаемого телефоном, монитором или бытовой техникой — он оказался способен поражать мозг и ускорять старение.

Эксперименты на дрозофилах, которые имеют схожие с человеческими механизмы клеточного развития, показали: синий свет повреждает сетчатку глаза и нейроны головного мозга, нарушает двигательную функцию. Также исследователи использовали дрозофил-мутантов, у которых не было глаз.

Но и они получили повреждения мозга и опорно-двигательной системы — очевидно, чтобы пострадать от синего света, не обязательно на него смотреть.

Измерив экспрессию некоторых генов у состарившихся мух, ученые обнаружили стресс-реакцию — когда мухи находились на свету, в их организме экспрессировались защитные гены. Исследователи предположили, что свет регулирует эти гены. Изучая спектр света, они выяснили, что свет и сам по себе несколько сокращал продолжительность их жизни, однако именно синий урезал ее наиболее заметно. Вероятно, это связано с циркадными ритмами — от них зависит активность мозговых волн, выработка гормонов и регенерация клеток, и нарушение этих процессов приводит к более быстрому износу организма.