Бактерии на вдохе: чем опасен пародонтит при COVID-19

Международная группа исследователей во главе с пародонтологами из Катарского университета проанализировала данные 568 пациентов с COVID-19 из Катара. Из них 40 столкнулись с серьезными осложнениями и оказались в отделении интенсивной терапии или скончались, остальные перенесли болезнь в более легкой форме. Изучив факторы, которые могли бы повлиять на тяжесть заболевания (ИМТ, кровяное давление, курение и т. п.), исследователи обратили внимание на поражения десен.

Как указано в статье ученых в журнале Journal of Clinical Periodontology, пародонтит — воспаление тканей, окружающих зуб — наблюдался у 45% пациентов. После поправки на прочие факторы оказалось, что

пациенты с поражением десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких и в 8,8 раз чаще умирают.

Также исследователи обратили внимание на биомаркеры воспаления в организме пациентов. Их уровень был гораздо выше у тех, кто страдал от пародонтита.

С пародонтитом сталкиваются до половины взрослых людей во всем мире, отмечают исследователи. Он приводит к воспалению десен, которое, если его не лечить, может распространиться на весь организм. COVID-19 тоже вызывает воспалительную реакцию, которая и сама по себе может приводить к летальному исходу.

Вероятно, два воспалительных заболевания сразу оказываются слишком тяжелой нагрузкой для организма.

«Если установлена причинно-следственная связь между пародонтитом и повышением частоты неблагоприятных исходов у больных COVID-19, то восстановление и поддержание здоровья пародонта может стать важной частью ухода за этими больными», — считают исследователи.

Пациенты с пародонтитом, находящиеся на ИВЛ, могут выдыхать бактерии полости рта, которые затем попадают в легкие, опасаются авторы работы. Такая дополнительная инфекционная нагрузка может лишь усугублять течение COVID-19.

«Это может приводить к ухудшению состояния больных и повышать риск летального исхода, — считает профессор Мариано Санс. —

Персонал больницы должен выявлять пациентов с пародонтитом и использовать антисептики для полости рта, чтобы уменьшить передачу бактерий».

«Результаты исследования показывают, что воспаление в ротовой полости усугубляет течение коронавирусной инфекции, — говорит профессор Лиор Шапира. — Уход за полостью рта должен быть частью рекомендаций по снижению риска осложнений и гибели пациентов».

Связь между пародонтитом и болезнями легких хорошо известна, напоминают исследователи — он усугубляет течение астмы, пневмонии, хронической обструктивной болезни легких.

«Это исследование добавило доказательств связи между здоровьем полости рта и респираторными заболеваниями, — утверждает Шапира. — Пародонтит — распространенное заболевание, но его можно предотвратить и лечить».

«Результаты исследования подтверждают необходимость постоянного, пожизненного ухода за зубами для людей, подверженных болезням десен, и тщательной профилактики пародонтита у населения в целом»,

— добавляет профессор Никола Уэст.

Основная причина пародонтита — плохая гигиена рта. Чтобы не допустить поражения десен, исследователи рекомендуют чистить зубы более одного раза в день, не забывая про межзубные промежутки. Если после чистки десны воспалены, с этим можно бороться с помощью ополоскивателей для полости рта или специальных паст. Стоит отказаться от курения — сигаретный дым и его компоненты способствуют образованию биопленки, в состав которой входят различные патогенные микроорганизмы. Важно правильно питаться, не забывать про физические нагрузки и стараться избегать стресса. Людям с диабетом также следует контролировать уровень сахара в крови.