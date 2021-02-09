Под покровом темноты: как Иран и Ирак бились за полуостров Фао

Ирано-иракская война была последним крупным конфликтом «холодной войны» и одним из наиболее длительных вооруженных конфликтов второй половины XX века. По своим масштабам, продолжительности и числу потерь она вошла, наряду с корейской и вьетнамской, в тройку крупнейших локальных войн в период после Второй мировой.

Отношения двух стран испортились после прихода к власти в Иране аятоллы Рухоллы Хомейни в результате Исламской революции 1979 года. При шахском режиме в Тегеране иракские власти выслали шиитского религиозного лидера со своей территории, после чего он бежал во Францию. Теперь же аятолла имел возможность поквитаться за недружественный шаг.

В Багдаде опасались экспорта революции из Ирана. Попутно обострился давний территориальный спор, а также религиозные противоречия, вновь стала актуальной проблема шиитского меньшинства на юге Ирака. Ирак обладал сильнейшей армией в регионе Персидского залива и хотел установить контроль над богатой нефтью провинцией Хузестан, где преобладало арабское население, а также стремился пересмотреть в свою пользу соглашения, определявшие границы между странами. Иракский президент Саддам Хусейн потребовал от Ирана вернуть ОАЭ три острова и предоставить автономные права белуджам, курдам и арабам, проживающим на иранской территории.

Иран, в свою очередь, преследовал цель уничтожить режим Хусейна и в перспективе создать пояс государств с шиитским руководством: Ирак — Сирия — Ливан.

17 сентября 1980 года Ирак официально отменил действие Алжирского соглашения 1975 года, подписанного с Ираном, по которому разграничение водного пути устанавливалось по тальвегу реки Шатт-эль-Араб. Еще через два дня Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ договорились предоставить Ираку $14 млрд на поддержку военной операции против Ирана. Эти страны разрешили Ираку пользоваться их авиабазами и сопутствующей инфраструктурой. Косвенно в этот конфликт оказались втянуты США и СССР, помогавшие Багдаду.

22 сентября 1980-го иракские войска перешли реку Шатт-эль-Араб и вторглись в Иран.

В первой волне наступления они имели примерно 100 тыс. солдат, 1600 танков и 2000 единиц бронетехники. Иранцы смогли выставить около 25 тыс. солдат, 800 танков и 600 единиц бронетехники, из которых примерно половина использовалась как неподвижные огневые точки.

Первым крупным столкновением стал бой за Касре-Ширин в ночь с 22 на 23 сентября. В ходе уличных боев иракцы, несмотря на поддержку артиллерии, авиации и танков, потеряли 100 человек убитыми и 300 ранеными. На этом участке фронта, встречая упорное сопротивление, они за три дня сумели продвинуться на 50 км вглубь иранской территории.

Успешное иракское наступление в начале войны заставило монархии Персидского залива опасаться усиления позиций Хусейна в регионе. Но стратегическая инициатива довольно скоро начала переходить к Ирану. Понимая, что иракское наступление выдыхается, 28 сентября Хусейн предложил неприятелю перемирие на условиях отказа Ирана от претензий на реку Шатт-эль-Араб и захваченные Ираком территории, а также объявил одностороннее прекращение огня с 1 октября. Это негативно сказалось на боевом духе иракских солдат, сомневавшихся в целях войны.

30 сентября иранская сторона выдвинула встречные требования: отставка Хусейна, выплата Ираком репараций и официальные извинения, переход Басры под иранское управление, а также проведение референдума о статусе Иракского Курдистана. Дальнейшие переговоры между Багдадом и Тегераном стали невозможны.

8 октября 1980 года иракские ракетные комплексы «Луна-М» обстреляли авиабазу около города Дизфуль, где располагалась ставка иранского командования.

Началась вторая волна иракского наступления. 14 октября иракцы приступили к осаде Абадана. В ходе тяжелых уличных боев они потеряли 2 тыс. солдат убитыми и 6 тыс. ранеными против 1,5 тыс. погибших со стороны Ирана. Большие жертвы вынудили иракское командование отказаться от взятия Абадана.

Кампания складывалась вовсе не так, как изначально предполагал Хусейн. Иракцам не удалось захватить ни один из намеченных городов, в то время как Иран 28-29 ноября провел успешную операцию по уничтожению нефтяных терминалов в районе Басры, имевших ключевое значение для иракской экономики, и нанес значительный урон вражескому флоту.

Разуверившись в возможности победы, Хусейн вновь предлагал сесть за стол переговоров — и опять Иран выдвигал заведомо невыполнимые условия.

Тем не менее, попытка иранского контрнаступления в начале 1981 года окончилась неудачей. Война приобрела позиционный характер с переменными локальными успехами то одной, то другой стороны.

В ночь с 9 на 10 февраля 1986 года иранские войска на южном участке фронта начали наступательную операцию «Валь-Фаджр 8» с целью овладения стратегически важным полуостровом Фао в устье реки Шатт-эль-Араб. Иран смог отвлечь внимание Ирака демонстрационным ударом северо-западнее Хорремшехра. По этой причине атаки отрядов боевых пловцов на полуострове Фао оказались для иракских войск неожиданными, и иранцы смогли захватить плацдармы на иракском берегу, используя фактор внезапности и темноту. Несмотря на обстрелы, иранские инженерные части в кратчайшие сроки навели понтонные мосты через Шатт-эль-Араб, что позволило перебросить на полуостров основные ударные силы, включая бронетехнику и артиллерию. Полуостров был взят иранскими войсками уже 10 февраля 1986-го.

Это стало значительной проблемой для Ирака в следующие два года, поскольку размещенная там иранская артиллерия и ракетные комплексы фактически отрезали Ирак от моря.

Иранская армия взяла под контроль нефтяные промыслы региона.

Одновременно был нанесен удар из района Хорремшехр в направлении Басры. На этом участке, однако, иранским частям не удалось добиться успеха. Попав под сильный огонь иракской артиллерии, они были вынуждены отойти на исходные позиции, понеся значительные потери.

На следующую ночь иранское командование перебросило морем дополнительное подкрепление наступающим войскам, в том числе артиллерию и танки. Утром 11 февраля они во взаимодействии с выброшенным на рассвете воздушным десантом овладели городом Фао.

Иракское командование, отправив в этот район дополнительные резервы и нанеся в течение 12-14 февраля ряд фронтальных контрударов, сумело остановить дальнейшее продвижение иранцев на рубеже 8-10 км севернее и северо-западнее города Фао. Однако полностью выбить неприятеля со своих территорий иракцам не удалось. Их танки вязли в грязи, болотистая местность полуострова Фао не давала возможностей для маневра. В сложившейся ситуации Хусейн планировал высадиться на Фао с острова Бубиян в Кувейте, однако эмир этой страны Джабер III не пропустил иракские войска.

Упорные бои на Фао продолжались до конца месяца. Стороны понесли серьезные потери: почти 7 тыс. убитых и около 24 тыс. раненых за трое суток боев у Ирана и 3 тыс. погибших и 9 тыс. раненых у Ирака.

«Переправившись под покровом темноты по понтонным постам и на паромах через реку, иранцы захватили порт Фао и создали обширный плацдарм площадью около 100 кв. км. Эта победа, как и ранее, была достигнута ценой больших людских потерь. За месяц боев в районе Фао, по иракским данным, противник потерял более 50 тыс. человек убитыми. Уже 18 февраля иракское командование сообщило об уничтожении большей части иранских войск, форсировавших Шатт-эль-Араб, и окружении оставшихся частей», — уточняется в книге Владимира Никитюка «Политическое развитие и проблемы регионального соперничества Ирана и Ирака».

Захват Ираном полуострова вызвал обеспокоенность США и СССР, на взгляд которых победа иранцев ухудшила бы ситуацию в Персидском заливе. 24 февраля 1986 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 582, призвавшую к немедленному прекращению огня. Иран решительно ее отверг, а Ирак — согласился. В марте иракцы вновь пошли в наступление, но смогли продвинуться не более чем на несколько километров. Затем бои в районе Фао приобрели позиционный характер.

Значительные потери Ирака, особенно в бронетехнике, привели к смене военного руководства. Со своего поста был смещен и начальник Генерального штаба.

В декабре 1986 года начался заключительный этап войны. Иранская армия ценой огромных потерь захватила несколько островов в русле реки Шатт-эль-Араб и несколько плацдармов на иракском берегу. В это же время был проведен интенсивный обмен ракетными ударами, направленными на Багдад и Тегеран. Обе стороны использовали ракеты класса «земля — земля» советского производства.

«В январе—феврале 1987 года Иран провел самую крупную и амбициозную операцию всей войны («Кербела-5»), целью которой был захват Басры, — отмечал историк Леонид Гусев. — Обе стороны понесли в боях тяжелейшие потери, однако иракская армия сумела отразить наступление. Затянувшиеся боевые действия и отсутствие заметных успехов на фронте начали оказывать деморализующее воздействие на иранское общество. Кроме этого, к концу 1987 года Иран был на грани прямой конфронтации с военно-морской группировкой США в Персидском заливе. Максимально мобилизовав экономику и использовав фактор международной изоляции Ирана, Ирак в апреле-июне 1988 года провел ряд успешных наступлений, не только полностью освободив свою территорию от присутствия иранской армии, но и вновь вторгнувшись на территорию противника».

Новое сражение за полуостров Фао развернулось весной 1988 года. Наступление иракцев началось в первый день священного месяца Рамадан — 17 апреля. Ирак в пять раз превосходил Иран в численности войск (100 тыс. против 20 тыс.). В иранском тылу высадились боевые пловцы. Их поддерживал огонь с десантных кораблей. Уже на следующий день Ирак вернул полуостров Фао под свой контроль. Его потери составили 800 человек (их них 200 отравились своим же химоружием) против 10 тыс. у Ирана.

Военный конфликт завершился только 20 августа 1988 года и не принес выгоду ни одной из враждующих стран. Ирак и Иран фактически вернулись на исходные позиции, понеся колоссальный урон для своих экономик и потеряв до 1,3% своего населения.