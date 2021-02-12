«Фиксируем повторные заражения»: в ВОЗ рассказали о новых штаммах

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что у ВОЗ есть доказательства того, что некоторые люди повторно заразились новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на то, что у них были антитела к вирусу.

«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Сваминатан рассказала, что сейчас эксперты проводят исследования о том, насколько переболевшим хватает их иммунитета, приобретенного естественным путем. Вместе с тем она добавила, что среди тех, кто уже прошел процедуру вакцинации большинство переносят заболевание в легкой форме.

По словам специалиста, предварительно ученые установили, что вакцины снижают степень болезнетворности микроорганизма, то есть он становится менее патогенным. Соответственно, есть вероятность, что уровень передачи вируса после прививки тоже снижается.

Тем не менее российские ученые ранее обращали внимание, что риск заражения после прививки все равно существует, а соответственно человек может быть носителем вируса. Чтобы защитить себя и близких от заражения стоит продолжать носить маски.

Ранее доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что случаи повторного заражения достаточно редко встречаются.

При этом, по словам Руженцовой, «непросто отличить повторное заражение от персистенции, длительной персистенции, длительного течения коронавирусной инфекции».

Российский медик обратила внимание, что исследователям известно о примерно 40 тыс. различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Большая часть из них — это уникальные виды, но часть получает распространение.

«И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — приводит ее слова РИА «Новости».

Так, например, в середине декабря британские власти заявили о появлении на территории Великобритании нового штамма коронавируса. Он, по заявлению специалистов, распространяется на 70% быстрее, чем уже привычный вид. Кроме того, с ним связывалось и повышение уровня смертности в стране.

Спустя неделю после этого власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) заявили об обнаружении новой мутации вируса, которая сильно напоминала «британскую» версию. Однако в последствии, как передает ТАСС, в ВОЗ установили, что эти штаммы не взаимосвязаны.

Что касается повторного заражении, несколько дней назад врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил в комментарии РИА «Новости» причины, по которым у некоторых подтверждается наличие вируса не в первый раз.

По его словам, повторно заболеть можно, если иммунитет иссякнет. «Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — сказал он.

Вторая причина — нахождение в местах «высокой вирусной нагрузки», то есть, если человек постоянно контактирует с людьми, у которых подтвержден коронавируса, в силу профессии или определенных обстоятельств.

Кроме того, повторно подхватить инфекцию можно, по мнению специалиста, и если во время первого периода заболевания недостаточно основательно сформировался иммунный ответ или если иммунитет снижается из-за приема каких-либо лекарств.

В то же время он уверен, что «повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме».