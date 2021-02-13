«Не оправдал ажиотажа»: врачи рассказали о вреде витамина С при COVID-19

Добавки с витамином С и цинком популярны в качестве средства, якобы облегчающего симптомы респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19. Предполагается, что витамин С, будучи антиоксидантом, играет роль в иммунном ответе, а цинк помогает лейкоцитам бороться с инфекцией. Однако, как выяснили врачи Кливлендской клиники в США, это мнение ошибочно. Их исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В нем участвовали 214 взрослых, лечившихся от COVID-19 на дому. Ученые поделили их на четыре группы, одна из которых ежедневно получала высокие дозы витамина С (8000 мг в день), вторая — глюконата цинка (50 мг перед сном), третья — обеих добавок. Четвертая группа не использовала добавки вообще. На протяжении месяца пациенты отслеживали свое состояние, отмечая симптомы и их выраженность.

Оказалось, ни цинк, ни витамин С, ни их совместный прием никак не улучшают состояние пациентов и не способствуют облегчению симптомов.

Также в группах не было разницы в количестве госпитализаций и смертей. Более того, в группах, употреблявших добавки, часть участников дополнительно пострадала от побочных эффектов приема добавок в высоких дозировках — тошноты, диареи, изжоги, сухости во рту, болей в желудке и т. п.

«К сожалению, эти добавки не оправдали ажиотажа вокруг них», — говорит доктор Эрин Микос. из Университета Джонса Хопкинса.

«Исходя из результатов текущего исследования, эти добавки не могут быть рекомендованы для борьбы с симптомами COVID-19, — заключают исследователи. —

Большинство людей принимают эти добавки в значительно более низких дозировках, поэтому демонстрация того, что даже высокие дозы аскорбиновой кислоты и цинка не приносят никакой пользы, говорит о явном отсутствии эффективности».

В случае других респираторных заболеваний прием витамина С и цинка, по-видимому, тоже нежелателен. Хотя дефицит цинка приводит к увеличению количества цитокинов и снижению выработки антител, его прием в высоких дозах во время простуды может сократить ее продолжительность всего на день. Витамин С, хотя и считается мощным средством профилактики, по-видимому не снижает риск простудных заболеваний (некоторые исследования, впрочем, показывают снижение риска на 8% у взрослых и 14% у детей). Если же человек уже заразился, витамин С ему ничем не поможет.

При этом избыток витамина С угнетает деятельность поджелудочной железы, способствует тромбообразованию и формированию камней в почках, а также опухолевому росту. Слишком большая концентрация цинка на протяжении долгого времени приводит к падению уровня меди в организме, снижению уровня «хорошего» холестерина и ухудшению иммунитета.

Впрочем, исследовательские группы не оставляют надежд — в Китае и США специалисты изучают роль аскорбиновой кислоты, введенной внутривенно, при борьбе с дыхательной недостаточностью. Также изучается роль витамина С, витамина D и цинка как профилактических средств против COVID-19. Но существующие данные пока что говорят, что полагаться на подобные добавки в лечении болезней не стоит.

Однако нехватка витамина D в организме при COVID-19 действительно может быть опасной, предупреждают врачи из Имперского колледжа Лондона.

Они обнаружили выраженную корреляцию между тяжестью COVID-19 и широтой — в Северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, наблюдались более тяжелые случаи болезни.

Витамин D играет роль в работе иммунной системы, способствуя ее активации в ответ на попадание в организм бактерий и вирусов. Когда уровень витамина D в норме, иммунитет работает более эффективно, пояснили исследователи.

Вирус нацелен на белковый шип на поверхности клеток, называемый ACE2, который является частью ренин-ангиотензиновой системы (РАС). Среди прочего, РАС регулирует кровяное давление и воспалительную реакцию. В процессе репликации вирус может истощать ACE2, что вызывает цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма. Дефицит витамина D, в свою очередь, не позволяет его предотвратить. Учитывая распространенность дефицита витамина D, авторы работы рекомендуют его профилактический прием в высоких дозах — до 4000 МЕ.