«Опаснее COVID-19»: Мясников предупредил о новой пандемии

Миру стоит ожидать новой пандемии, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, распространение другого заболевания будет «опаснее, чем COVID-19».

Мясников уверен, что пандемия коронавируса стала тренировочным процессом перед чем-то «более страшным». По его словам, новая пандемия может прийти из-за двух мутаций: «Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас».

«Теперь надо ждать», — сказал он в комментарии Ura.ru.

При этом спастись от новой пандемии, как полагает Мясников, можно при помощи универсальной вакцины от гриппа.

Около месяца назад Мясников утверждал, что пандемия коронавируса не может сравниться с более опасной эпидемией — ожирением. По его словам, от проблем с лишним весом страдают около 40% населения планеты. Этот недуг может привести к развитию диабета, инфаркту, инсульту и онкологическим заболеваниям.

«Интересно, что за год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 умерли от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились», — подчеркнул он.

Что касается прогноза относительно новых эпидемиологических вызовов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в комментарии РИА «Новости» заявил, что нельзя полностью исключать риск новой пандемии.

«На 100% сказать, что новой пандемии не будет, не может никто, потому что изменчивость SARS-COV-2 и других вирусов в природе продолжается. Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус», — сказал он, комментируя заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии.

В то же время Жемчугов считает, что шансы на возникновение более опасного штамма невелики. «На его основе новая пандемия вряд ли будет. Но может быть другой вирус. Это природное явление: вирусы формируются в зависимости от их внутреннего механизма мутаций», — предупредил специалист.

Что касается распространения нынешнего вида коронавируса, то заболеваемость им постепенно снижается. Но, по мнению Мясникова, это временное явление.

Он заметил, что если брать за основу данные популяционных исследований о наличии антител, то можно сказать, что коронавирус перенесли уже порядка миллиарда человек.

Специалист считает, что со временем коронавирус никуда не исчезнет. Но его перестанут называть новым и отнесут в разряд других человеческих коронавирусов, чье число таким образом возрастет до пяти. По словам Мясникова, остальные четыре вида также пришли к человеку от животных.

«И наверняка приход каждого ознаменовался похожей вспышкой простудных заболеваний. Только сто лет назад газеты были заняты другим, даже испанку не сразу заметили», — добавил он, уточнив, что тогда этот грипп назвали испанкой, потому что только Испания писала об эпидемии.

В начале февраля Мясников предупредил, что в России возможна новая волна коронавируса. По его мнению, следующий рост уровня заболеваемости среди россиян возможен в конце весны. Александр Мясников считает, что это будет связано с волнообразным характером самого инфекционного процесса. «Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сказал он в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он указал, что сейчас момент спада заболеваемости — прекрасное время для проведения вакцинации, которая поможет легче перенести следующую волну коронавируса. По мнению медика, вакцинация стала действительно серьезной мерой, в отличие от других, которые принимались в борьбе с распространением инфекции.