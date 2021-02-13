«Разоблачение преступлений Сталина»: как XX съезд КПСС изменил СССР

Основные решения XX съезда КПСС

14 февраля 1956 года в Кремле открылся XX съезд КПСС. Для участия в заседаниях зарегистрировались 1436 делегатов. Присутствовать в зале были приглашены представители Компартий из 55 стран мира. Съезд созвали на восемь месяцев раньше установленного срока из-за необходимости подведения итогов прошедших после смерти Иосифа Сталина изменений и дискуссии о выборе курса.

Отчетный доклад ЦК КПСС представил съезду Никита Хрущев.

Высказываясь о необходимости защиты ленинских принципов коллективного руководства, он подчеркнул важность международной разрядки, заявил, что столкновение блоков не является исторической неизбежностью, а мирное сосуществование должно стать главной линией внешней политики СССР. Съезд отметил, что социализм превратился в мировую систему и «определил задачи дальнейшего коммунистического строительства». На взгляд Хрущева, благодаря благоприятному для социализма соотношению сил в мире завоевание власти в странах Запада могло отныне происходить конституционным путем.

«Хрущев заявил – и это было принципиальным разрывом со сталинской теорией и практикой, — что методы построения социализма могут видоизменяться в зависимости от конкретных условий каждой страны, — писал французский историк и советолог Николя Верт. – Таким образом, навязывание советской модели в качестве обязательного образца уступало место признанию многообразия путей к социализму».

На съезде были подведены итоги пятой пятилетки и приняты директивы по шестой пятилетке. Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, производству предметов потребления опережающими темпами по сравнению со средствами производства, а также жилищному строительству.

В целях индустриального освоения восточных регионов СССР было решено расширить применение атомной энергетики.

Директивы съезда прямо указывали на необходимость возведения в течение пяти ближайших лет новых атомных электростанций. Еще одним важным решением XX съезда стал отказ от строительства паровозов. Они подлежали замене на современные типы локомотивов. Делегаты проголосовали за начало массового внедрения на железных дорогах тепловозной и электровозной тяги. Паровозостроительные заводы переориентировались на новое производство.

В идейно-политическом плане Хрущев ограничился кратким упоминанием преступлений Лаврентия Берия и его приспешников, сделал несколько критических замечаний в адрес Вячеслава Молотова, Георгия Маленкова и Сталина, не называя его по имени.

На открытых заседаниях XX съезда наиболее серьезное выступление против культа личности Сталина сделал Анастас Микоян. Влиятельный член Президиума ЦК КПСС раскритиковал содержание «Краткого курса истории ВКП(б)», составленного при участии Сталина и впервые опубликованного в 1938 году. Особо серьезные претензии Микоян имел по поводу изложения событий Октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны. Бывший соратник разгромил и другой труд Сталина – «Экономические проблемы социализма в СССР» 1952 года. Солидаризируясь с Хрущевым, Микоян подчеркнул необходимость мирного сосуществования с Западом и мирного пути к социализму.

Позднее Микоян вспоминал, что в открытых выступлениях на съезде он единственный подверг критике отрицательные стороны деятельности Сталина, «что вызвало среди коммунистов шум и недовольство». Партийный деятель утверждал, что именно ему принадлежала идея создания комиссии для подготовки доклада с осуждением культа личности.

В историю вошел последний день работы XX съезда партии.

24 февраля 1956 года председатель Совета министров СССР Николай Булганин представил экономический доклад. Затем состоялись выборы руководящих органов партии. Перед оглашением списка членов нового Президиума избранный первым секретарем ЦК КПСС Хрущев призвал делегатов вечером прийти на закрытое заседание без участия иностранцев.

«Секретный» доклад Хрущева и его последствия»

В ночь на 25 февраля 1956 года Хрущев неожиданно для большинства присутствовавших вышел на трибуну с «секретным» докладом «О культе личности и его последствиях» и читал его в течение четырех часов. Материалы по предложению первого секретаря подготовила комиссия ЦК во главе с академиком Петром Поспеловым. В докладе приводились многочисленные факты жестоких расправ над высокопоставленными партийными, государственными и военными деятелями. Следовал вывод о том, что все казненные «враги народа» на самом деле были честными партийцами и советскими патриотами. Необходимость этого доклада Хрущев отстоял в трудных спорах с другими членами Президиума ЦК КПСС.

Из «секретного» доклада участники съезда узнали о «завещании» Владимира Ленина. Анализировалось искажение Сталиным принципов демократического централизма, рассказывалось о чистках и незаконных методах следствия, с помощью которых у тысяч коммунистов выбивались признания.

Был развенчан миф о Сталине как наследнике и гениальном продолжателе дела Ленина, а также как о выдающемся военачальнике.

«Именно я предложил сделать доклад XX съезду (правда, я предлагал сделать его Поспелову). Но Хрущев, наверное, оказался прав, что доклад надо было делать первому секретарю. Я предлагал нам всем войти в комиссию. Но и тут Хрущев, видимо, был прав, что мы слишком близки были к Сталину сами, лучше нам не входить в комиссию. Как бы то ни было, доклад и разоблачение преступлений Сталина были необходимы для оздоровления и партии, и общества в целом, для возрождения демократии и законности», — констатировал Микоян в своей книге «Так было».

И хотя заседание было закрытым и делегатов предупредили о секретности происходящего, все сказанное ушло в народ. Вскоре доклад издали в виде отдельной брошюры. Предполагалось, что она будет доступна только членам партии. Но в конце марта Хрущев распорядился сделать ее содержание открытым для всех.

По заключению историка Андрея Сахарова, речь Хрущева о Сталине стала потрясением для современников независимо от того, явились для них приведенные факты и оценки откровением, или давно ожидаемым восстановлением справедливости.

«Больше всего поразили факты о сталинских репрессиях, — вспоминал советник Хрущева Федор Бурлацкий. — Никто из нас – решительно никто – не мог предположить масштабов злодеяний, хотя тогда и не была сказана вся правда обо всех пострадавших. Но и то, что стало известно, потрясло наши души».

Доклад положил начало расколу в международном коммунистическом движении. Ряд партий, в их числе китайская и албанская, обвинили Хрущева в попытке ревизионизма.

«Когда имя Сталина исчезло со страниц газет, а потом очень быстро появилась формулировка «культ личности», то этим было как-то задето нравственное чувство, чувство справедливости, — вспоминал известный советский журналист и литературный критик Игорь Дедков. – Как же так? То он заполнял собой все газеты, все на него молились. И кто в первую очередь молился? Все эти «начальники», руководители страны. Почему вы раньше кричали «ура!», а теперь молчите? В общем, это было сделано как-то безнравственно. Не по-человечески».

5 марта 1956 года, в третью годовщину смерти Сталина, студенты Тбилиси вышли на улицы для возложения цветов к монументу покойному вождю. Чествования превратились в акцию протеста против решений XX съезда. Демонстрации и митинги не прекращались в течение пяти дней. Вечером 9 марта в город вошли танки советской армии.

XX съезд КПСС положил начало широкому процессу реабилитации репрессированных в 1930-е — 1950-е годы.

В январе 1957-го Верховный Совет СССР разрешил вернуться на исторические места жительства народам, депортированным в период Великой Отечественной войны, — чеченцам, ингушам, калмыкам, балкарцам, карачаевцам. Через десять лет были реабилитированы крымские татары, обвиненные при Сталине в пособничестве немцам.